Росіяни намагаються закріпитися в промзоні та забудові Покровська, — 25 бригада

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Російські війська активізували спроби оточити Покровську агломерацію. Нині окупанти тиснуть з південного напрямку — намагаються закріпитися в промзоні та житловій забудові фронтового Покровська.

Про це розповів військовий 25-ї Січеславської окремої повітрянодесантної бригади Валерій на позивний “Археолог” в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни докладають значних зусиль, аби оточити Покровську агломерацію. Основний тиск окупанти чинять з півдня — намагаються закріпитися в промзоні та забудові оточеного боями Покровська.

Зокрема, військові країни-агресорки діють на відтинку малими групами по 2-3 людини, подекуди переодягаються в цивільний одяг, а ще створюють диверсійно-розвідувальні групи. Загарбники пробують порушити українську логістику.

Водночас, зі слів “Археолога”, росіяни майже не використовують техніку на цьому напрямку, єдиний виняток — район Мирнограда. Там росіяни прагнуть замкнути кільце з півдня, перекрити шляхи постачання та створити загрозу оточення Покровська.

“Це їхня мета, якраз, замкнути з півдня через Покровськ, обійти його, перекрити нам логістику. І, відповідно, Мирноградський напрямок теж дуже важливий для них, критично важливий для розв’язання цієї задачі, яку їм поставив фюрер”, — каже службовець 25 бригади.

Раніше у Збройних силах України визнали, що до Покровська змогли зайти окупанти, але заперечують факт оточення міста. Там тривають бої з російськими мобілізованими та контрактниками. Втім, їхня підготовка поступається тим силам, які нині проводять зачистку міста, запевняють у ЗСУ.

Нагадаємо, за останній місяць бійці Центру спецоперацій “Альфа” СБУ в Покровську та його околицях ліквідували понад 1 500 окупантів. Нині на відтинку щодня знищують близько 20 одиниць російської техніки.