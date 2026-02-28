Автобусний рейс між Райгородком і Слов’янськом скасували через посилення комендантської години

Автобусний рейс між Райгородком та Словʼянськом скасували через посилення комендантської години. Ілюстративне фото: Слов’янські Відомості

З 28 лютого 2026 року між Райгородком і Слов’янськом скасували автобусне сполучення. Таке рішення ухвалили після запровадження на території Миколаївської громади посиленої комендантської години з 15:00 до 11:00.

Про скасування автобусних рейсів повідомляє Миколаївська міська військова адміністрація.

Місцевих жителів просять із розумінням поставитися до ситуації.

Коли безпекова ситуація дозволить, автобусне сполучення відновлять.

Нагадаємо, від 27 лютого 2026 року “довга” комендантська година — заборона пересуватися вулицями з 15:00 до 11:00 — діє для цивільних майже на всій території Миколаївської громади.