“Автостоп” по-донбаськи”: наземний робот ЗСУ допоміг літній жінці подолати частину шляху з Костянтинівки до Дружківки

Літню жінку садять на НРК. Фото: з відео 93 ОМБр

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Наземний робот українських військових допоміг літній жінці подолати частину шляху до Дружківки. Вона прямувала пішки з Костянтинівки з двома собаками та речами на візку. Під кінець дороги містянка виснажилася, тож попросила про допомогу.

Про це розповіли у 93 ОМБр “Холодний Яр”.

За їхніми словами, літня жінка прямувала пішки з Костянтинівки до Дружківки з двома собаками та речами на візку. Під кінець дороги вона виснажилася, тож попросила про допомогу бійців з мобільної вогневої групи, яких перестріла на шляху.

Українські військові розмістили містянку на наземному роботі батальйону Alter Ego, який тільки-но повертався із завдання з логістики.

“Його пригальмували. Тож, бабуся із собаками та речами змогла на ньому розміститися і під’їхати решту шляху. А бійці, які приїхали до Дружківки завантажити НРК, успішно “підкинули” бабусю і її тварин до Краматорська”, — розповіли у бригаді.

Нагадаємо, станом на середину червня 2026 року ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських оборонців. У місто змогли просочитися близько 130 окупантів. Втім, оточення населеного пункту немає.