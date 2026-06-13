Ситуація у Костянтинівці важка, але оточення українських військ немає: скільки росіян у місті

Ситуація у Костянтинівці важка, але оточення українських військ немає. Ілюстративне фото Костянтинівки у квітні 2026 року: 24 бригада ЗСУ

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Станом на середину червня 2026 року ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських оборонців. У місто змогли просочитися близько 130 окупантів. Втім, оточення міста немає. Розповідаємо, якою є ситуація у місті зі слів бригадного генерала.

Про ситуацію у Костянтинівці розповів журналістам “Укрінформу” командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін.

За його словами, окупаційна армія наступає малими піхотними групами, які намагаються просочуватися у місто та ховатися у забудові. Іноді росіяни використовують мототехніку, коли треба швидко подолати відкритий простір. Атаки росіян підтримують безпілотники та артилерія.

“Ситуація на напрямку контрольована. Спроби противника просунутися зриваються. Логістичні завдання виконуються. Ворог (росіяни, — ред.) не має успіху. Ніякого оточення наших військ у районі Костянтинівки немає”, — запевнив Олександр Бакулін.

Він вважає, що станом на 13 червня у Костянтинівці є близько 130 російських військових. За ними постійно спостерігають і регулярно намагаються їх знищити.

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ.