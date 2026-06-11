Житлова забудова у Костянтинівці у квітні 2026 року. Фото: 24 бригада ЗСУ

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Ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ. Тим часом у російському інфопросторі існує інша реальність, в якій окупаційні війська вже захопили близько половини міста, а ЗСУ буцімто контролюють лише північні квартали. Розбираємо, чи є цьому підтвердження.

Пропагандисти малюють мапи, де половина Костянтинівки окупована

Попри те, що темпи окупації Донеччини знизилися в кілька разів у порівнянні з 2025 роком, росіяни продовжують просувати заяви про тотальний наступ і успіхи загарбників на всіх напрямках.

У травні та червні 2026 року окупаційні телеграм-канали найбільше розповідають про свої успіхи у районі Костянтинівки. В окремих пабліках за місяць можна нарахувати близько десятка заяв про просування російської армії у місті.

Новини про Костянтинівку в одному з телеграм-каналів проросійських бойовиків т.з. ДНР у травні 2026 року. Скриншот: Вільне Радіо

На мапах, які публікують росіяни, ледь не пів Костянтинівки вже малюють як окуповану чи спірну територію, а під контролем ЗСУ залишаються начебто лише північно-західні квартали міста.

Ситуація у Костянтинівці за версією російських джерел станом на початок червня 2026 року. Мапа з окупаційних джерел

Російські загарбники стверджують, що буцімто захопили промислову забудову у центрі Костянтинівки.

“Російські війська вже закріпилися на підприємстві “Кварсит”, заводі “Стройстекло”, Константинівському хімічному заводі та в дачному кооперативі “Хімік”.

Підкріплюють свої твердження вони скриншотами з відео, де показують локації з центру міста (журналісти Вільного Радіо підтвердили цю локацію по кадрах з відео). Втім, на них абсолютно неможливо розгледіти якусь присутність російських солдатів. Єдине, що там дійсно є, — дим від пожеж після обстрілів.

Фотографії на мапі, які, на думку росіян, мають слугувати доказами їхньої присутності у центрі Костянтинівки, кінець травня 2026 року. Колаж з окупаційних джерел

Яка ситуація у Костянтинівці за даними українських військових та аналітиків

У найсвіжішому, на момент написання матеріалу, зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 11 червня 2026 року військові не визнавали жодного контролю над районами житлової забудови Костянтинівки. Більшість околиць міста військові ЗСУ вважають підконтрольними. Єдиний виняток — район сіл Бересток та Іллінівка, де окупанти найактивніше наступають.

Ситуація на Костянтинівському напрямку за версією Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 11 червня 2026 року. Мапа: Генштаб ЗСУ

Схожу ситуацію на своїй мапі малюють й більш незалежні джерела, як DeepState. Активісти аналітичного порталу теж визнають просування окупаційної армії в районі Іллінівки та змогли підтвердити зі своїх джерел більше просування росіян на східному фланзі міста в районі сіл Предтечине та Ступочки. Все інше збігається з позицією Генштабу ЗСУ, за винятком того, що більшість східних, південних та частину західних околиць міста вважають спірною територією, за яку триває боротьба.

Ситуація на Костянтинівському напрямку за версією DeepState ЗСУ станом на 11 червня 2026 року. Мапа: DeepState

Хоча, в аналітичній записці активісти писали, що ситуація для українських захисників у місті ускладнюється.

“Зайняття Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має за ціль обрізати доступ в інші частини міста. Збільшується зона інфільтрації в місто, що може стати наслідком невідворотного поглинання населеного пункту ворогом (росіянами, — ред.)”, — пишуть активісти DeepState.

За їхніми словами, військові у Костянтинівці наголошують, що окупанти без зупинки атакують піхотою, полюють безпілотниками та б’ють КАБами. Підрозділам ЗСУ тут не вистачає людей.

Водночас у мережі продовжують активно публікувати підтвердження контролю ЗСУ над Костянтинівкою. Останнє опублікували у штурмовій бригаді “Лють” 10 червня. На відео військовий ходить вулицями міста та показує суцільне руйнування будинків у місті. За його словами, він пройшов містом пішки близько 10 кілометрів і за цю “прогулянку” не побачив жодного цілого будинку.

В місті ще залишаються деякі цивільні. Їм доводиться майже весь час ховатись через інтенсивність атак. Офіційної евакуації тут вже немає, а багато доріг контролюють дрони. Так, 8 червня один з цивільних отримав поранення, коли йшов пішки з Костянтинівки у Дружківку по допомогу.

“Говорити про перехід до фази безпосередньо міських боїв ще зарано. Ворог просочується невеликими групами, це може бути один-два бійця. Намагаються знайти прихисток серед забудови, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами просуватися далі. Але сталих, обладнаних позицій в міській забудові ми наразі не фіксуємо”, — запевнив офіцер 36-ї бригади морської піхоти з позивним “Сміян” в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали детальніше про те, як пройшов травень 2026 року на кожному з напрямків Донецької області. Протягом місяця російська армія змогла захопити 61 км², або 0,1% території області. Втім, якщо порівнювати з просування росіян у 2025 році — вже п’ять місяців поспіль українським захисникам вдається сповільнювати наступ окупантів.