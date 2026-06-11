Костянтинівка. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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Російські військові завдали удару по Костянтинівці, коли з міста пішки намагалися вийти двоє цивільних мешканців. Одна з цих людей після атаки зазнала поранень та вже отримує медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“Влучання сталось у відкриту ділянку місцевості по вул. Володимира Вернадського (13-ти Розстріляних) під час пішої евакуації 2-х цивільних осіб до м. Дружківки. Внаслідок обстрілу поранено одну цивільну особу. Станом на зараз люди знаходяться в безпечному місці та надається медична допомога”, — повідомив Сергій Горбунов.

Він додав, що інцидент відбувся о 4-й ранку 8 червня, проте відомо про нього стало тільки 10 числа. Вид озброєння, яким завдали удару, ще невідомий.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці на квітень-червень 2026 року

На першу половину 2026 року до Костянтинівки впритул наблизилась лінія фронту: подекуди російські позиції фіксують та ліквідують уже безпосередньо у місті, а аналітики DeepState відносять частину населеного пункту до “зони проникнення” (термін, яким у проєкті замінили “сіру зону”).

Люди, які не встигли евакуюватися з міста раніше, подекуди змушені залишати його пішки, ризикуючи потрапити під вогонь дронів.

Станом на квітень 2026 року траса між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою, яка прямує на Костянтинівку, регулярно зазнавала ударів російської армії. Окупанти все частіше використовували там безпілотники, і постачання для місцевих та бійців ЗСУ залежало від антидронових сіток та мобільних вогневих груп, які полюють на БПЛА. Журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд мала ця “дорога життя”.

Місто зазнає руйнувань через обстріли. За оцінкою пресофіцера 100 ОМБр Дмитра Зінюха, там “майже” не залишилося вцілілих будівель. У травні місцева влада опублікувала перелік багатоквартирних будинків у Костянтинівці. які визнали частково або повністю знищеними. Їх у списку було 195.

3 червня українські військові опублікували чергове відео, на якому з неба на квартали Костянтинівки падають десятки світлих об’єктів. Захисники стверджують, що це фосфорні боєприпаси — заборонена міжнародним правом зброя.