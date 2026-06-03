Росіяни вчергове скинули на квартали Костянтинівки фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси над Костянтинівкою. Фото: з відео бригади "Хижак"

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Українські військові опублікували чергове відео, на якому з неба на квартали Костянтинівки падають десятки світлих об’єктів. Захисники стверджують, що це фосфорні боєприпаси — заборонена міжнародним правом зброя.

Про це повідомили у бригаді “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.

За їхніми словами, черговий скид фосфорних боєприпасів на Костянтинівку зафіксував оператор БпЛА з позивним “Аврора”. На відео — житлові квартали міста, на які падають десятки палаючих елементів цієї зброї.

Білий фосфор, як зазначили оборонці, спалахує при контакті з киснем і горить за надзвичайно високої температури. Він спричиняє масштабні пожежі та становить смертельну небезпеку для людей.

Попередній випадок застосування окупантами фосфорних боєприпасів по Костянтинівці фіксували у лютому 2026-го. Тоді бійці 28 бригади зафільмували також скиди над одним із приватних секторів населеного пункту.

Що відомо про удари запалювальними боєприпасами по Донеччині

Протягом повномасштабного вторгнення російські військові застосовують різні види озброєння для ударів по Донеччині, зокрема й запалювальні боєприпаси. Такі випадки неодноразово фіксували як представники Сил оборони, так і цивільного сектору.

На завершальному етапі боїв за Маріуполь росіяни били по українських захисниках на Азовсталі фосфорні бомби, про це 15 травня повідомляв тодішній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Влучання запалювальних боєприпасів неодноразово фіксували під час битви за Бахмут. 10 липня 2022-го вони спричинили пожежі у різних частинах міста.

В інтерв’ю Вільному Радіо оператор БпЛА Іван Тищенко зазначав, що у квітні 2023 року по позиціях бійців 46 бригади ДШВ у Бахмуті атакували, зокрема, запалювальними боєприпасами.

“Водночас по невеликому клаптику землі, де ми стояли, гатили всім, чим тільки могли: міномети, [РСЗВ] “Град”, “Піони” (самохідна артилерійська установка, — ред.) запалювальними били”, — згадував військовий.

Наприкінці 2023 року під час боїв у Соледарській громаді загинув військовослужбовець Роман Гурський. Його рідні розповідали Вільному Радіо, що по бліндажу, де перебував оборонець, вдарили артилерійськими боєприпасами з фосфором, через що почалася пожежа.

Також запалювальні суміші росіяни застосовували порівняно нещодавно під час битви за Торецьк. Цього разу застосовували тактику скидів із дронів, аби підпалювати українські позиції.

Нагадаємо, російські війська використовують безпілотники з термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції українських військових. Один з таких випадків вдалося зафіксувати у Костянтинівці.