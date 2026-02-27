“Випалює все живе”: росіяни б’ють по Костянтинівці фосфорними боєприпасами, — 28 бригада ЗСУ

Удари по Костянтинівці. Українські оборонці стверджують, що у кадрі — фосфорні боєприпаси. Скриншот із відео 28 бригади

Росіяни атакують житлові квартали Костянтинівки боєприпасами з фосфором, стверджують українські військові. Вони опублікували зняте з дрона відео, на якому з неба падають десятки світлих об’єктів. На землі та в хатах, куди вони влучають, починається займання.

Відео опублікували у пресслужбі 28 бригади ЗСУ.

На відео — будинки приватного сектору, вузькі вулиці та господарські споруди. Частина цивільних об’єктів на кадрах вже має видимі руйнування.

“Наші пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону зафіксували російські удари фосфором по житловому кварталу. Забороненої зброї, яка випалює все живе. А слідом за цим — удар ФАБ 1500”, — пишуть військові.

Вони зазначили, що у Костянтинівці досі залишаються близько двох тисяч мешканців (за офіційними даними). Цивільні у Костянтинівці та околицях страждають не лише через удари фосфорними боєприпасами: за людьми росіяни “полюють” дронами. Бійці 28 бригади показали фото загиблого місцевого, який намагався виїхати з міста на своєму велосипеді. По ньому били російським дроном, стверджують військові.

Для довідки: Боєприпаси з фосфором — це снаряди або авіабомби, які містять білий фосфор як запалювальну або димову речовину. Білий фосфор самозаймається при контакті з повітрям і горить за високої температури (понад 800°C).

Що відомо про удари запалювальними боєприпасами по Донеччині

Протягом повномасштабного вторгнення російські військові застосовують різні види озброєння для ударів по Донеччині, зокрема й запалювальні боєприпаси. Такі випадки неодноразово фіксували як представники Сил оборони, так і цивільного сектору.

На завершальному етапі боїв за Маріуполь росіяни били по українських захисниках на Азовсталі фосфорні бомби, про це 15 травня повідомляв тодішній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Влучання запалювальних боєприпасів неодноразово фіксували під час битви за Бахмут. 10 липня 2022-го вони спричинили пожежі у різних частинах міста.

В інтерв’ю Вільному Радіо оператор БпЛА Іван Тищенко зазначав, що у квітні 2023 року по позиціях бійців 46 бригади ДШВ у Бахмуті атакували, зокрема, запалювальними боєприпасами.

“Водночас по невеликому клаптику землі, де ми стояли, гатили всім, чим тільки могли: міномети, [РСЗВ] “Град”, “Піони” (самохідна артилерійська установка, — ред.) запалювальними били”, — згадував військовий.

Наприкінці 2023 року під час боїв у Соледарській громаді загинув військовослужбовець Роман Гурський. Його рідні розповідали Вільному Радіо, що по бліндажу, де перебував оборонець, вдарили артилерійськими боєприпасами з фосфором, через що почалася пожежа.

Також запалювальні суміші росіяни застосовували порівняно нещодавно під час битви за Торецьк. Цього разу застосовували тактику скидів із дронів, аби підпалювати українські позиції.

Нагадаємо, 25 лютого російські війська підірвали дамбу поблизу Осикового Дружківської громади. Окупанти використали тритонну авіабомбу — авіаудар підтопив місцевість. Вода дійшла до траси Дружківка-Костянтинівка: росіяни сподівалися ускладнити логістику ЗСУ та створити умови для часткового оточення Костянтинівки. Вона стає основним відтинком боїв на південь від Краматорська.