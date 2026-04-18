Який вигляд має траса між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою, яка прямую на Костянтинівку, у квітні 2026 року. Фото: Радіо Свобода

Станом на квітень 2026 року траса між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою, яка прямує на Костянтинівку, регулярно зазнає ударів російської армії. Окупанти все частіше використовують тут безпілотники, і постачання для місцевих та бійців ЗСУ залежить від антидронових сіток та мобільних вогневих груп, які полюють на БПЛА. Показуємо, який вигляд має ця “дорога життя”.

Репортаж з кадрами між Дружківкою та Костянтинівкою опублікували журналісти Радіо Свободи.

Трасу між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою хоч і називають “дорогою життя”, але вона всіяна вирвами, згорілими машинами та іншою технікою.

Військові наголошують на важливості траси, яка є артерією між лінією фронту та тиловими районами. На трасі трапляються військові. Але підрозділи, які мають наземних роботів, зазвичай відправляють їх по необхідні речі, щоб не ризикувати людьми у кілзоні.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року російська армія спробувала здійснити масований штурм позицій українських захисників у Часовому Ярі. В атаку йшли піхотні групи, бронетехніка та мотоцикли.