Станом на квітень 2026 року траса між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою, яка прямує на Костянтинівку, регулярно зазнає ударів російської армії. Окупанти все частіше використовують тут безпілотники, і постачання для місцевих та бійців ЗСУ залежить від антидронових сіток та мобільних вогневих груп, які полюють на БПЛА. Показуємо, який вигляд має ця “дорога життя”.
Репортаж з кадрами між Дружківкою та Костянтинівкою опублікували журналісти Радіо Свободи.
Трасу між Дружківкою та Олексієво-Дружківкою хоч і називають “дорогою життя”, але вона всіяна вирвами, згорілими машинами та іншою технікою.
Військові наголошують на важливості траси, яка є артерією між лінією фронту та тиловими районами. На трасі трапляються військові. Але підрозділи, які мають наземних роботів, зазвичай відправляють їх по необхідні речі, щоб не ризикувати людьми у кілзоні.