Українські військові у Костянтинівці знищили російську ДРГ за допомогою наземних дронів, — 100 ОМБр

В'ячеслав Попович
Бійці 100-ї окремої механізованої бригади ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми військових, яким вдалося пробратися до Костянтинівки. До операції залучили три наземні роботизовані комплекси, один із яких завантажили вибухівкою та завезли до будівлі із загарбниками.

Про це повідомили у пресслужбі 100 окремої механізованої бригади.

Операція, про яку йдеться, відбулася “кількома тижнями раніше”, повідомляють військові. Тоді до Костянтинівки проникли восьмеро російських загарбників, після чого вони зайняли покинуту багатоповерхову будівлю, яку планували використовувати як базу для подальших вилазок.

За даними радіоперехоплення української розвідки, до складу ДРГ входили колишні кримінальники, які пройшли спеціальну підготовку з метою проведення диверсій та терористичних актів.

Наземні роботизовані комплекси бригади. Скриншот із відео 100 ОМБр

Аеророзвідка 100-ї ОМБр виявила окупантів і почала стежити за ними, однак вибити їх одразу українські військові не могли: хоч поблизу будівлі була позиція одного з батальйонів бригади, українські бійці не мали достатньо сил.

Тоді у підрозділі вирішили провести роботизовану операцію зі штурму будівлі з росіянами, до якої залучили три наземні роботизовані комплекси. Перший дрон виконував функцію приманки: він підійшов до споруди та відволікав вогонь окупантів на себе.

Український дрон-камікадзе наближається до будівлі з росіянами. Скриншот із відео 100 ОМБр

У цей час до позиції загарбників з тилу заїхав наземний дрон-камікадзе із 300 кілограмами вибухівки на борту — окупанти помітили його в останній момент і встигли сховатися в шахті ліфта. Вибух майже повністю зруйнував будівлю і заблокував їх усередині.

Будівля, в якій перебували російські військові, після вибуху НРК. Скриншот із відео 100 ОМБр

“Тим часом бійці 100 ОМБр зі згаданої сусідньої позиції відразу оточили зруйновану будівлю, адже третій НРК, залучений до роботизованого штурму, завчасно доставив їм додаткові засоби: хороший запас протитанкових мін. Оркам (російським військовим у будівлі, — ред.) запропонували здатися в полон, проте тоді вони почали відстрілюватись. Тож у захисників України не залишилось іншого вибору окрім як ліквідувати вісьмох окупантів”, — зазначили у бригаді.

Повторний удар по будівлі після відмови росіян здаватися. Скриншот із відео 100 ОМБр

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще 27,5 мільйона гривень на підтримку українських військових, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного обладнання.

