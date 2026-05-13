Будівля, в якій перебували російські військові, після вибуху НРК. Скриншот із відео 100 ОМБр

Бійці 100-ї окремої механізованої бригади ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу з восьми військових, яким вдалося пробратися до Костянтинівки. До операції залучили три наземні роботизовані комплекси, один із яких завантажили вибухівкою та завезли до будівлі із загарбниками.

Про це повідомили у пресслужбі 100 окремої механізованої бригади.

Операція, про яку йдеться, відбулася “кількома тижнями раніше”, повідомляють військові. Тоді до Костянтинівки проникли восьмеро російських загарбників, після чого вони зайняли покинуту багатоповерхову будівлю, яку планували використовувати як базу для подальших вилазок.

За даними радіоперехоплення української розвідки, до складу ДРГ входили колишні кримінальники, які пройшли спеціальну підготовку з метою проведення диверсій та терористичних актів.

Аеророзвідка 100-ї ОМБр виявила окупантів і почала стежити за ними, однак вибити їх одразу українські військові не могли: хоч поблизу будівлі була позиція одного з батальйонів бригади, українські бійці не мали достатньо сил.

Тоді у підрозділі вирішили провести роботизовану операцію зі штурму будівлі з росіянами, до якої залучили три наземні роботизовані комплекси. Перший дрон виконував функцію приманки: він підійшов до споруди та відволікав вогонь окупантів на себе.

У цей час до позиції загарбників з тилу заїхав наземний дрон-камікадзе із 300 кілограмами вибухівки на борту — окупанти помітили його в останній момент і встигли сховатися в шахті ліфта. Вибух майже повністю зруйнував будівлю і заблокував їх усередині.

“Тим часом бійці 100 ОМБр зі згаданої сусідньої позиції відразу оточили зруйновану будівлю, адже третій НРК, залучений до роботизованого штурму, завчасно доставив їм додаткові засоби: хороший запас протитанкових мін. Оркам (російським військовим у будівлі, — ред.) запропонували здатися в полон, проте тоді вони почали відстрілюватись. Тож у захисників України не залишилось іншого вибору окрім як ліквідувати вісьмох окупантів”, — зазначили у бригаді.

