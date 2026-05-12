Влада Донеччини спрямувала на підтримку оборонців регіону ще 27,5 млн грн (деталі)

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Влада Донецької області спрямувала ще 27,5 мільйона гривень на підтримку українських військових, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у вівторок, 12 травня. Захисники отримають ще 27,5 мільйона гривень.

Ці кошти військові використають, ймовірно, на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше Філашкіна зазначав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Також обговорили безпекову ситуацію, взаємодію з підрозділами Сил оборони, мобілізаційні заходи та координацію роботи з районними і місцевими військовими адміністраціями. Для нас незмінний пріоритет — допомога військовим, захист людей і стабільна робота громад навіть у найскладніших умовах”, — написав посадовець.

Нагадаємо, більш як 1 тисячу ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 11 травня. Жертвами цих атак стали девʼятеро людей, з яких троє загинули, решта — дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Добропіллю, Миколаївці та Дружківці.