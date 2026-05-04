Пані Тетяна поряд із медиками та Євгеном Капліним перед евакуацією до Чернівців. Скриншот із відео, опублікованого місією "Проліска"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Жителька Костянтинівки Тетяна виїхала з Донеччини до Чернівців для подальшого лікування й розселення: жінка місяцями вивозила з міста маломобільних громадян на возику, поки сама не зазнала поранень. Розповідаємо, що відомо про її історію.

Про евакуацію пані Тетяни повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

“Сьогодні [3 травня] евакуюємо пані Тетяну з Костянтинівки, яка героїчно вивозила на возику останній час немобільних жителів Костянтинівки… Понад 100 людей таким чином за останні місяці, коли вже неможливо заїздити фізично в Костянтинівку через удари FPV-дронами, в тому числі й по нашій машині, який відбувся в листопаді”, — сказав керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

Він зазначив, що у березні пані Тетяну небайдужі евакуювали на возику з Костянтинівки до Олексієво-Дружківки. Там її 20 числа повинен був забрати на авто керівник місії в Донецькій області Євген Ткачов, однак цього не вдалося зробити через російську атаку: по авто влучив FPV-дрон, через що загинули дві мешканки Олексієво-Дружківки.

“На допомогу прийшов Богдан Зуяков, який таки вивіз поранену пані Тетяну до найближчої лікарні у Дружківці, де їй і надали першу допомогу”, — уточнив Євген Каплін.

Тепер пані Тетяну вивезли спеціальним медичним транспортом для подальшого лікування й розселення, зазначив керівник гуманітарної місії “Проліска”.

“Далі — в Чернівці, в лікарню. Треба ж шви знімати, треба трошечки підлікуватися, а тоді вже, я думаю, будемо поки там, а тоді — як Господь пошле. Все буде добре, сподіваюсь, все буде добре”, — сказала пані Тетяна перед евакуацією з Дружківки.

Ця вся історія насправді про те, що ми своїх не кидаємо. Під словом “ми” я маю на увазі велике волонтерське співтовариство і громадянське суспільство України, де ми завжди підставимо плече допомоги один одному в найскладніші миті життя”, — додав Євген Каплін.

Окремо він прокоментував ситуацію в прифронтовій Костянтинівці. Від осені місто фактично перебуває у блокаді, адже російські дрони атакують будь-який транспорт, що рухається до міста, зокрема гуманітарний. Потрапити до населеного пункту або вибратися з нього можна лише пішки — відстань до центру Дружківки становить від 15 до 20 кілометрів.

Місцеві жителі називають цей маршрут “дорогою смерті”: над головами кружляють російські дрони, а вздовж дороги лежать тіла загиблих. У зруйнованому місті, за свідченнями очевидців, досі залишаються цивільні. Це переважно літні люди, які не мають їжі, зв’язку та фізичної можливості евакуюватися самостійно.

Нагадаємо, для тридцятьох маломобільних людей знайшли притулок на Кіровоградщині. Переселенці, серед яких є і вихідці з Донецької області, упродовж 12 місяців отримуватимуть харчуванням, допомогу в пересуванні та психологічну підтримку. Разом з тим для них шукатимуть подальше місце проживання.