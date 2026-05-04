Для 13 маломобільних ВПО знайшли притулок на Кіровоградщині: серед них є вихідці з Донеччини

Для маломобільних переселенців знайшли прихисток на Кіровоградщині.

Для тридцятьох маломобільних людей знайшли притулок на Кіровоградщині. Переселенці, серед яких є і вихідці з Донецької області, упродовж 12 місяців отримуватимуть харчуванням, допомогу в пересуванні та психологічну підтримку. Разом з тим для них шукатимуть подальше місце проживання.

Про це повідомили у БФ “Схід SOS”.

Там розповіли, що тринадцятьох людей старшого віку та з інвалідністю змогли заселити у межах експериментального проєкту до тимчасового прихистку у селі Казарня Кіровоградської області. Усі вони – переселенці віком від 55 до 84 років із Дружківки, Краматорська, Шапарівки та Федорівського. Четверо з вихідців мають інвалідність II та III груп.

“Серед евакуйованих – 83-річна пані Людмила, яку команда БФ “Схід SOS” врятувала з Краматорська. Жінка має порушення слуху та зору, а також серцеві захворювання, тому потребує постійної підтримки й належного догляду”, – розповіли благодійники.

Вони уточнили, що у межах експериментальної ініціативи для ВПО мають гарантувати не тільки належні умови проживання, а й забезпечити харчуванням, допомогою в пересуванні та психологічною підтримкою на період до 12 місяців. Водночас соціальний працівник, який супроводжуватиме людей, шукатиме подальше місце проживання для них.

За даними БФ “Схід SOS”, разом із партнерами вони вже допомогли врятувати з небезпеки понад 97 000 людей із населених пунктів прифронтових регіонів. Серед них більш ніж 16 000 – представники маломобільних груп.

Записатися на евакуацію закликають за номером гарячої лінії благодійників: 0-800-332-614. Вони працюють з понеділка по суботу (8:00–18:00).

Окрім цього, отримати консультацію можна також у месенджері Viber: +38 (099) 710-48-72.

Нагадаємо, Дружківське управління соцзахисту відкриває додаткове місце прийому жителів у Фастові. Фахівці прийматимуть жителів щопʼятниці.