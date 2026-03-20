Евакуаційне авто "Проліски" після одного з попередніх ударів. Скриншот із відео Євгена Ткачова

Евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під вогонь із дрона в Дружківській громаді: внаслідок вибуху боєприпасу є поранені, одна людина загинула. Це сталося зранку 20 березня в Олексієво-Дружківці Дружківської громади.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

“Недоброй ранок на Донеччині. Наш евакуаційний екіпаж в Олексієво-Дружківці був атакований російським дроном. Нажаль, є поранені та загибла.

Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом”, — заявив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

Представник місії в Донецькій області Євген Ткачов пережив атаку, Євген Каплін зазначив у коментарях, що “Женя живий”.

Новина оновлюється.

Нагадаємо, 15 березня волонтери гуманітарної місії “Проліска” евакуювали 16 людей із небезпечних населених пунктів Дружківської громади. Серед врятованих були й четверо людей, які самостійно вийшли пішки з Костянтинівки.