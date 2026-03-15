Волонтери евакуювали 16 людей із Дружківської громади: один чоловік три доби йшов пішки з Костянтинівки

Чоловік, який три доби пішки йшов з Костянтинівки. Скриншот із відео Євгена Ткачова

Волонтери гуманітарної місії “Проліска” евакуювали 16 людей із небезпечних населених пунктів Дружківської громади. Серед врятованих були й четверо людей, які самостійно вийшли пішки з Костянтинівки.

Про це повідомив представник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов.

За його словами, спочатку команда планувала евакуацію з Олексієво-Дружківки. Однак дорогою волонтерам довелося змінити маршрут, аби забрати кількох людей, які пішки залишили Костянтинівку.

Один із них — літній чоловік, який три дні діставався з району залізничного вокзалу. Дорогою він ночував біля автозаправки. Під час переходу чоловікові стало зле — “схопило серце”. Військові знайшли його лежачим на узбіччі та розповіли про це евакуаційникам.

Евакуація з Дружківки. Фото: Євген Ткачов

Виїхавши назустріч чоловікові, волонтери дорогою забрали ще трьох людей, які також пішки прямували з Костянтинівки.

Загалом цього дня евакуаційна команда вивезла 16 людей, які погодилися залишити небезпечні райони.

Раніше ми писали, що тисячі маломобільних людей залишаються у прифронтових громадах. Та пояснювали, чому часто невідомість лякає більше за вибухи.