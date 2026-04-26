У Костянтинівці майже не залишилося цілих будівель: офіцер ЗСУ про ситуацію на напрямку

Костянтинівка. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські війська продовжують штурмувати житлові квартали Костянтинівки та одночасно посилюють обстріли позицій українських військових. У місті майже не залишилося вцілілих будівель.

Про це в ефірі “Суспільне Студія” розповів пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк.

“Вона (Костянтинівка, — ред.) дедалі більше нагадує місто з якогось фільму жахів. Там вже практично немає жодної вцілілої будівлі. Насправді вони роблять із Костянтинівкою те, що зробили свого часу із Торецьком”, — сказав військовий.

За його словами, через несприятливі погодні умови російська армія активніше застосовує артилерію. Щодоби у смузі відповідальності бригади фіксують близько 300 обстрілів позицій Сил оборони.

Окупанти також б’ють по селах і селищах поблизу міста та намагаються порушити логістику українських військових. Українські захисники утримують позиції, щоб не допустити просування російської піхоти далі в бік Дружківки, Краматорська та Слов’янська.

За словами Дмитра Зінюка, росіяни на цьому напрямку втрачають близько 30 своїх воїнів щодня.

Раніше ми публікували інтерв’ю з військовим про ситуацію на Костянтинівському напрямку.