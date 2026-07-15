Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Великоновосілківській громаді діє програма підтримки населення на 2026-2028 роки: документ, зокрема, передбачає одноразову матеріальну допомогу сім’ям, які виховують дитину з інвалідністю або мають статус багатодітних. Розповідаємо, про які суми йдеться та куди звертатися за цією допомогою.

Про цю матеріальну підтримку йдеться у Програмі соціальної підтримки населення Великоновосілківської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки.

Розмір допомоги залежить від кількості дітей у сім’ї — по десять тисяч гривень на кожну. Загалом у 2026 році на ці потреби в бюджеті громади заклали 2,09 млн гривень — загалом на 209 дітей із вразливих сімей.

Станом на 1 липня 2026 року, уточнив начальник селищної військової адміністрації Сергій Кравченко, цю допомогу вже надали 59 родинам на загальну суму 1,61 млн грн (загалом для 161 дитини).

Для отримання коштів люди, які відповідають критеріям, можуть звернутися до відділу соціального забезпечення населення та охорони здоров’я Великоновосілківської селищної ради — саме він відповідає за надання цієї допомоги. Під час війни відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Дніпрі за адресою: вул. Лешко-Попеля, 13. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:00.

Дистанційно можна звернутися телефоном та електронною поштою:

Нагадаємо, по всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності ми зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.