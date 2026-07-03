Будівництво в центрі Донецька. Фото: пропагандистські медіа

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Окупаційна адміністрація так званої “ДНР” передала чотирьом компаніям понад 22 гектари землі в Донецьку та Маріуполі — під житлове будівництво, розширення виробництва та зведення житлового комплексу. Серед отримувачів — чинний завод побутової техніки, новостворена будівельна фірма з мережею компаній-двійників та структура, пов’язана з компанією, яка раніше вже отримувала землю в Маріуполі.

Розпорядження про передачу землі журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті ватажка т.з. “ДНР” Дениса Пушиліна.

Найбільшу ділянку отримав завод побутової техніки під розширення виробництва

Окремим розпорядженням окупаційна адміністрація передала в оренду товариству “ДонФрост” без торгів ділянку площею 169 тисяч квадратних метрів на проспекті Жуковського в Донецьку. Там планують реалізувати інвестиційний проєкт розвитку виробництва.

Що відомо про “ДонФрост”

На відміну від інших отримувачів землі, “ДонФрост” — не новостворена фірма, а чинне підприємство з виробництва побутових електроприладів, зареєстроване ще у 2016 році. У компанії станом на кінець 2025 року працює 738 людей. Виторг за 2025 рік становив 2,6 мільярда рублів, а чистий прибуток склав 23,3 мільйона рублів.

Скриншот із сайту ватажка "ДНР"

Директор підприємства Костянтин Климов — громадянин Росії. Стовідсотковим власником “ДонФроста” з жовтня 2023 року є ростовське товариство “Діорит-Технiс”. У компанії є майно в заставі на користь “Фонду розвитку промисловості ДНР” — лінія з виробництва панелей для холодильників і вилкові навантажувачі.

П’ять ділянок у Донецьку отримав забудовник із Ростова

Компанії “Спеціалізований забудовник «Донецьк-Строй»” окупаційна адміністрація передала п’ять земельних ділянок одним розпорядженням від 9 червня 2026 року. Усі ділянки розташовані в Донецьку на перетині проспекту Дзержинського, проспекту Загиблих Комунарів і вулиці Лівобережної — поряд із недобудованим спортивним комплексом “Кальміус Арена”. Їхня загальна площа — понад 36 тисяч гектарів. Там планують звести багатоквартирні житлові будинки з об’єктами, що обслуговують житлову забудову, та автостоянками.

Що відомо про забудовника “Донецьк-Строй”

Компанію “Донецьк-Строй” зареєстрували 1 серпня 2025 року в окупованому Донецьку. Її статутний капітал — символічні 10 тисяч рублів, у штаті — лише одна людина, фінансової звітності компанія ще не подавала. Про це свідчать дані з російського сервісу для перевірки контрагентів Xfirm.

Скриншот із сайту ватажка "ДНР"

Скриншот із сайту ватажка "ДНР"

Очолює фірму Дмитро Зубков, громадянин Росії, зареєстрований у Ростовській області. Йому ж належить і невелика частка — 1% статутного капіталу. Зубков працює як індивідуальний підприємець.

А от решта компанії, 99%, належить не Зубкову, а ростовському акціонерному товариству “СМУ №1”. Фірма має статутний капітал у 150 мільйонів рублів, 18 співробітників і прибуток 146,5 мільйона рублів за минулий рік.

У Маріуполі землю під житловий комплекс передали фірмі з мережею компаній-двійників

У Маріуполі на проспекті Перемоги, 127, окупаційна адміністрація передала в оренду ділянку площею 3225 квадратних метрів забудовнику “Вертикаль Форт-2” — під будівництво житлового комплексу.

Скриншот із сайту ватажка "ДНР"

Що відомо про забудовника

Компанію зареєстрували 16 грудня 2025 року в окупованому Донецьку. Її статутний капітал — 100 тисяч рублів, штат — нуль співробітників, фінансової звітності немає.

Керівник компанії Олександр Галичев — громадянин Росії, зареєстрований у Ростовській області. Він одночасно очолює ще дві фірми зі схожими назвами — “Вертикаль Форт-3” і “Вертикаль НР-1”, зареєстровані за тією ж адресою, з тими ж засновниками і теж без штату або з мінімальною кількістю співробітників. Раніше Галичев керував ростовськими структурами “Конверсія 1” і “Концерн «Покровський»”, які вже припинили діяльність.

Засновники “Вертикаль Форт-2” — ростовські товариства “Вертикаль Юг” (40%) і “Імперія-М” (50%), а також Олександр Семенов (10%) — мешканець “ДНР”, чия основна діяльність пов’язана не з будівництвом, а з проєктуванням комп’ютерних систем. “Вертикаль Юг” володіє частками одразу в трьох однотипних фірмах “Вертикаль” у Донецьку.

Ще одну ділянку в Маріуполі отримала компанія, яка вже будувала там раніше

Окупаційна адміністрація Маріуполя передала акціонерному товариству “Еверест Домостроєніє” ділянку площею 17 552 квадратні метри на вулиці Станіславського, 5-Б — під будівництво житлових будинків зі збірних залізобетонних конструкцій.

Скриншот із сайту ватажка "ДНР"

Що відомо про “Еверест Домостроєніє”

Це не перша ділянка, яку отримує ця компанія: раніше їй уже передавали понад 8 гектарів землі в Маріуполі під аналогічне будівництво.

Компанію зареєстрували в окупованому Донецьку, на вулиці Мар’їнській, 1. Її статутний капітал — 200 тисяч рублів. Керівником підприємства є Вадим Попченко, зареєстрований у Ростовській області Росії.

Компанія пов’язана з низкою юридичних осіб у Росії та на тимчасово окупованих територіях — серед них структура в Красногорську у сфері соціальних послуг, а також кілька компаній у Донецьку, що працюють у сфері консультування бізнесу, транспортних послуг і спорту.

Раніше ми писали, що ще понад 18 гектарів землі в окупованому Маріуполі передали іншим російським забудовникам.