Будівництво в загарбаному Маріуполі. Фото: з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Чотири компанії отримали землю під будівництво багатоквартирних житлових будинків та житла зі збірних залізобетонних конструкцій у квітні-травні. Всі вони зареєстровані після початку повномасштабного вторгнення. Більшість — мають мінімальний статутний капітал або нульову звітність, а їхні керівники та засновники пов’язані з різними регіонами Росії.

Розпорядження про роздачу землі журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Дениса Пушиліна.

Одна фірма отримала чотири ділянки в різних районах міста

Окупаційна адміністрація Маріуполя передала чотири земельні ділянки під житлове будівництво. Там планують зводити багатоповерхівки. Загальна площа переданих ділянок — майже 6,5 гектара. Всі розпорядження Пушилін підписав впродовж квітня–травня 2026 року.

Найбільша з чотирьох ділянок — у мікрорайоні Черемушки. Її площа становить понад 4 гектари. Там планують звести комплекс багатоповерхових житлових будинків із вбудованими приміщеннями.

Ще три ділянки розташовані на вулиці Зелінського — під номерами 23, 30А та 30Б. Їхня площа — 3 773, 12 543 та 6 561 квадратний метр відповідно. На цих територіях також планують будівництво багатоквартирних будинків — із вбудованими комерційними приміщеннями.

Земельні ділянки передали одному забудовнику — ТОВ “Спеціалізований забудовник 1 «Порфір»”.

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Що відомо про забудовника “Порфір”

Забудовником на всіх чотирьох ділянках є ТОВ “Спеціалізований забудовник 1 «Порфір»” — компанія, зареєстрована в окупованому Маріуполі у липні 2023 року. Статутний капітал на момент реєстрації — 10 тисяч рублів. Про це свідчать дані з російського сервісу для перевірки контрагентів Xfirm.

Керівник компанії Богдан Расказов зареєстрований у Ростовській області, власник і бенефіціар Кирило Лучкін — у Ставропольському краї. Обидва — громадяни Росії.

За даними російської “Єдиної інформаційної системи житлового будівництва”, зараз компанія веде будівництво 12 багатоквартирних будинків у Маріуполі, ще 8 об’єктів уже ввели в експлуатацію. У 2025 році в компанії офіційно працювало близько 65 співробітників, а дохід бенефіціара склав 1,9 мільярда рублів.

Дві ділянки в Маріуполі передали під ЖК “Сонячний”

Наприкінці квітня окупаційна адміністрація Маріуполя передала ще дві ділянки в оренду — під будівництво першої черги житлового комплексу “Сонячний” у 6-му мікрорайоні міста. Площа ділянок — 11 147 та 20 678 квадратних метрів. Торгів, як і в попередніх випадках, не проводили.

Забудовником стало ТОВ “СГМ Монтаж”.

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Що відомо про забудовника “СГМ Монтаж”

ТОВ “СГМ Монтаж” зареєстроване 19 березня 2025 року в Маріуполі за адресою: проспект Будівельників, 136. Статутний капітал становить 100 тисяч рублів. Згідно з фінансовою звітністю, компанія не має виручки, а чистий збиток становить 4,9 млн рублів. Станом на 2025 рік у фірми офіційно немає жодного постійного працівника в штаті.

Генеральною директоркою є Тетяна Сергіївна Харламова, зареєстрована в Криму. Засновником компанії ж є москвич Олександр Йосипович Чернов. Фірма також пов’язана із низкою компаній у РФ та на тимчасово окупованих територіях — зокрема, керує компаніями “Профжилстрой” і “СГМ Строй”, які зареєстровані в Мелітополі на ТОТ Запорізької області.

На 8 гектарах землі планують звести житлові будинки зі збірних залізобетонних конструкцій, а контролюватиме це новостворена фірма

Понад 8,2 гектара у Маріуполі передали під будівництво багатоквартирних будинків зі збірних залізобетонних конструкцій — це найбільша з усіх ділянок. Рішення окупаційна адміністрація ухвалила 14 травня 2026 року. Забудовником визначили акціонерне товариство “Еверест Домостроєніє”.

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Забудовник розпочав свою роботу два місяці тому

Акціонерне товариство “Еверест Домостроєніє” зареєстроване близько двох місяців тому в окупованому Донецьку за адресою: вулиця Мар’їнська, 1. Статутний капітал компанії становить 200 тисяч рублів. Керівником підприємства є росіянин Вадим Геннадійович Попченко, зареєстрований у Ростовській області РФ.

Компанія пов’язана з низкою юридичних осіб у Росії та на тимчасово окупованих територіях — серед них структура в Красногорську у сфері соціальних послуг, а також кілька компаній у Донецьку, що здійснюють діяльність у сфері консультування бізнесу, транспортних послуг і спорту.

Ще один будинок зведуть на проспекті Металургів

Наприкінці травня окупаційна адміністрація передала ще одну ділянку — на проспекті Металургів, 60Б. Вона значно менша за попередні: 2 001 квадратний метр. Ділянка перебуває у так званій “муніципальній власності” і передають її в оренду. Там планують звести багатоквартирний житловий будинок. Забудовником є ТОВ “Спеціалізований забудовник Нове Время 3”.

Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Що відомо про забудовника

Компанія, якій окупанти довірили будівництво житлового будинку в Маріуполі зареєстрована в окупованому Донецьку. ТОВ “Спеціалізований забудовник «Нове Время 3»” зареєстрували у 2024 році. У штаті — двоє людей, у касі фірми — збиток на 9,3 мільйона рублів. Статутний капітал у компанії мінімальний — 10 тисяч рублів.

Керівником компанії є Мітін Сергій Валерійович, зареєстрований у Тульській області РФ. Засновником виступає УК “Брик Інвест”, зареєстрована в Маріуполі на проспекті Металургів. Структура пов’язана з низкою компаній під назвами “Новое время 1”, “Новое время 2” і “Новое время 4”, а також іншими юридичними особами у сфері інвестиційних проєктів.

Загалом більшість компаній, які отримали землі в окупованому Маріуполі, зареєстровані після початку повномасштабного вторгнення — часто з мінімальним капіталом або нульовою звітністю. Засновники й керівники пов’язані з різними регіонами Росії та тимчасово окупованими територіями.

Раніше ми писали, що землю в центрі окупованого Донецька передали під нову забудову.