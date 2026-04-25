Будівництво в центрі Донецька. Фото: пропагандистські медіа

В окупованому Донецьку передали понад 2,6 гектара землі під будівництво багатоповерхівок у центрі міста. Ділянку отримала компанія, яку зареєстрували за два роки до цього і яка не має оприлюдненої фінансової звітності.

Таке розпорядження видав ставленик росіян в окупованих районах Донецької області Денис Пушилін 7 квітня 2026 року.

Розпорядження Дениса Пушиліна про передачу землю забудовнику. Скриншот із сайту Дениса Пушиліна

Звести житловий комплекс планують у Ворошилівському районі Донецька.

Йдеться про земельну ділянку на вулиці Єрмощенка, 12, яку окупанти вважають “державною власністю”. Її передали під будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Територія входить до кварталу, обмеженого проспектами Ватутіна та Богдана Хмельницького, а також вулицями Рози Люксембург і Єрмощенка.

Тут планують звести третю чергу житлового комплексу “Перший тріумф” — будинки №1, №2 та №3.

Площа переданої ділянки становить більше 26 тисяч квадратних метрів.

Що відомо про забудовника

Забудовником є ТОВ “Спеціалізований забудовник “РегіонСтройПроект”.

За даними російської аналітичної системи “Rusprofile”, компанію зареєстрували 22 січня 2024 року в Донецьку.

Фірма має статус мікропідприємства, у ній працює близько 13 людей. Статутний капітал становить 100 тисяч рублів. Водночас фінансової звітності за 2024 рік компанія не оприлюднювала.

Власником є Сергій Володимирович Воробйов — підприємець із Ханти-Мансійського автономного округу — Югри (РФ).

Він також керує ще двома компаніями — ТОВ “Спеціалізований забудовник №1 “РегіонСтройПроєкт” та ТОВ “Хлібодарівське”, яке займається розробкою гравійних і піщаних кар’єрів, а також видобутком глини та каоліну.

Свою підприємницьку діяльність він розпочав ще у 2000 році. Був зареєстрований як підприємець у Республіці Башкортостан (сфера — перевезення), а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Наразі ці статуси не є чинними.

Що про забудову пишуть російські медіа

Російські медіа повідомляють, що житловий комплекс “Перший тріумф” є одним із перших масштабних проєктів житлової забудови в Донецьку після тривалої перерви.

У публікаціях ідеться про будівництво сучасних багатоповерхівок, частина з яких може сягати понад 20 поверхів.

Також зазначають, що в межах попередніх черг проєкту планували звести будинки загальною площею близько 20 тисяч квадратних метрів на понад сотню квартир.

Окрім цього, у російських джерелах згадують, що “Перший тріумф” входить до переліку кількох нових житлових комплексів, будівництво яких анонсували в місті.



Раніше ми писали про те, як працює комунальна сфера на окупованій частині Донеччини. Місцеві жителі скаржаться на фекалії в підвалах, сміття у дворі й рахунки на тисячі рублів.