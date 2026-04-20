Фекалії в підвалах, сміття у дворі й рахунки на тисячі рублів: як працює комунальна сфера на окупованій частині Донеччини

ЖК "Нєвський" у Маріуполі, фото: Telegram/Мариуполь сейчас

“Під’їзд ніхто не прибирає, сміттєві баки вічно забиті, ліфт не відновили — а борг нарахували у кілька тисяч”, — так описує роботу місцевих комунальників Лідія з окупованого Маріуполя. Такі скарги непоодинокі — люди в окупації розповідають, що платять за послуги, яких фактично не отримують. Тарифи зростають, а сервіс так і лишається “нульовим”.

Розповідаємо, яка ситуація в житлово-комунальній сфері т.з. “ДНР” і як загарбники реагують на проблеми.

Гори сміття, нечистоти та неробочі ліфти: яка ситуація з комунальними послугами у т.з. “ДНР” у 2026 році

“На початку [запровадження оплати комунальних послуг в окупації] усі сусіди казали, що не платитимуть, бо послуг немає. Під’їзд ніхто не прибирає, сміттєві баки вічно забиті, ліфт нам досі не відновили. Я теж не платила. Потім прийшов папірець із заборгованістю у кілька тисяч”, — розповідає Вільному Радіо жителька тимчасово окупованого Маріуполя Лідія (ім’я змінене з міркувань безпеки).

Жінка нарікає, що попри звернення до місцевих компаній, які опікуються питанням ЖКГ, розв’язати питання не вдалося:

“Ходила неодноразово до ЖЕКу — додзвонитись їм нереально. А співробітники самі тільки руками розводять і не розуміють, що робити. Порадили таки сплачувати. Намагаюсь тепер потроху погасити той борг, але за що його нарахували — незрозуміло. Сил просто вже нема чогось домагатися”, — говорить Лідія.

Про проблеми з обслуговуванням у місті пишуть і в соцмережах.

“Понад рік на подвір’ї будинку купа сміття, ніхто не вивозить. Каналізація в будинку не відремонтована, все тече у підвал, який наполовину забитий фекаліями, жителі власним коштом винаймають щотижня машину для викачування каналізації. В будинку нестерпний сморід. Ніхто не реагує, ЖЕК у тому числі”.

Ситуація у Маріуполі, скриншот з соцмереж

“За словами містян, в будинку був відремонтований лише фасад, втім під’їзди, вхідні двері, асфальт на подвір’ї та прибудинкова територія залишились без уваги. При цьому жителі щомісячно зобов’язані платити по 800-900 рублів за послуги, яких фактично не отримують”.

Ситуація у Маріуполі, скриншот з соцмереж

Аналогічна ситуація й в інших тимчасово окупованих містах. Наприклад, жителі одного з будинків у Донецьку пишуть, що їхній під’їзд “у жахливому стані, на скарги ніхто не реагує”.

Ситуація у Маріуполі, скриншот з соцмереж

Послуг немає — ціни ростуть

Разом з тим з 2026 року в так званій “ДНР” зросли тарифи на “утримання квартир”. Відповідну “постанову” затвердили в “уряді” псевдореспубліки.

Вартість одного квадратного метра тепер становить 16,97-25,13 російських рублів (9-14 гривень). Тобто в середньому за квартиру у 60 квадратних метрів жителі мають платити 1200 рублів на місяць, не отримуючи при цьому передбачених послуг.

Своєю чергою ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін заявляв, що підняття тарифів необхідне для того, аби зрівняти їх із загальноросійськими.

“Грошей завжди не вистачає. Для нас важливо оптимально залучити ті ресурси, які є. Очікую на вашу підтримку <…>.Ми ще перебуваємо на початку шляху. Нам треба багато чого покращити”.

Для довідки: В утримання багатоквартирних будинків мають входити зокрема й такі послуги: перевірка й прочистка вентиляційних каналів, каналізації, регулювання та промивка системи опалення, обслуговування ліфтів, ремонт світильників та несправних ділянок електромережі, поточні ремонти стін, стель, покрівлі, дезінсекція підвалів та горищ, прибирання сходових майданчиків та прибудинкової території тощо.

У яких випадках окупаційна влада дозволяє не платити за комунальні послуги

Голова окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов розповідав, що деякі містяни можуть призупинити оплату за комунальні послуги. Йдеться про тих, чиє житло постраждало внаслідок боїв і стало непридатним для проживання.

“Для того, аби тимчасово призупинити нарахування плати за комунальні послуги, необхідно подати заяву в управу внутрішньоміського району за місцем реєстрації житла. Якщо упродовж року з моменту подання заяви ремонтно-відновлювальні роботи не виконали, необхідно подовжити термін дії заяви”, — розповідав Кольцов.

Куди скаржитись, якщо не прибирають у під’їзді

За словами Пушиліна, у псевдореспубліці не вистачає працівників у сфері ЖКГ:

“В комунальній галузі Республіки працюють понад 25 тисяч співробітників, а не вистачає 13 тисяч. <…> В регіоні розв’язуємо питання, обумовлені нестачею спеціалістів, завдяки цифровізації, підвищенню рівня престижу професії, використанню технологій ощадливого виробництва”.

У т.зв. "ДНПР" не вистачає співробітників ЖКГ, скриншот

Тим часом очільник окупаційної адміністрації Маріуполя Кольцов у своїх соцмережах регулярно звітує про суботники, до яких залучають місцевих жителів.

Маріупольці беруть участь у суботниках, скриншот

Незадоволені роботою комунальників жителі тимчасово окупованих міст Донеччини та росіяни в соцмережах радять одне одному залишати скарги на порталі “Госуслуг”, заяви в керуючих компаніях, житлових інспекціях та “Роспотребнадзорі”.

Жителям радять звертатися до житлових інспекцій, скриншот

