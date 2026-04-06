Хто відповідає за "безхазяйне житло" в окупованому Маріуполі

Олександр Дмитрієв та Олександр Дмитрієв. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Так званий заступник голови Маріуполя Ігнат Яремчук очолює комісію, яка визнає “безхазяйним” житло маріупольців в окупації — його імʼя є в документах про передачу домівок у “муніципальну власність”. У фейкових наказах також фігурують підписи ексначальник місцевого управління ЖКГ Олександра Дмитрієва.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Телебачення Торонто”.

Фейковий заступник голови Маріуполя Ігнат Яремчук відповідає за переведення житла, яке росіяни визнали “безхазяйним”, у так звану “муніципальну власність” — його ПІБ фігурує в наказах загарбників. Як стверджують медійники, псевдопосадовець і є очільником “спеціалізованої комісії”, яка опікується цим питанням.

Ігнат Яремчук — 35-річний росіянин з Краснодарського краю, який раніше був головою комітету “з питань законності правового захисту громадян та справ козацтва”. З весни 2022-го до осені 2024 року чоловік очолював так зване “Міністерство майна та земельних відносин” на тимчасово окупованій частині Запорізької області, зазначають журналісти.

“Тут і зараз нам треба забезпечити прибувших спеціалістів та співробітників, які обслуговують жителів Запорізької області благами та інфраструктурою. Це лікарі, вчителя, дільничі. Усі, хто важливий для функціонування суспільства та соціуму професій”, — коментував пропагандистам Яремчук у 2023 році.

У розслідуванні “Телебачення Торонто” також фігурує Олександр Дмитрієв — ексначальник управління ЖКГ Маріуполя. У 2015-му посадовця звільнили через, ймовірно, розкрадання двох мільйонів гривень держдопомоги. Це частина з коштів, які уряд спрямував на відновлення мікрорайону Східний після російської атаки у січні того ж року.

Дмитрієв також деякий час працював заступником мера Мирнограда, однак залишався депутатом міськради Маріуполя та продовжував займатись бізнесом. У 2020 році він пройшов до міськради від партії “ОПЗЖ”. Згодом нібито повернувся в окуповане місто за запрошенням керівника російсько-окупаційної адміністрації та очолив там псевдоуправління ЖКГ. У серпні 2023-го псевдопосадовцю оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Як стверджують журналісти, нині підписи Дмитрієва є на документах про ведення реєстру “житла, яке підлягає обліку як безхазяйне”.