В окупованому Маріуполі люди намагаються жити за новими правилами: отримують російські паспорти, щоб залишитись у місті, та водять дітей до шкіл із програмами країни-агресорки. Іноземні журналісти у своєму документальному фільмі показали, як змінилося повсякденне життя маріупольців після російського вторгнення.
Реалії життя в окупації зафіксували журналісти франко-німецького телеканалу ARTE, які зняли документальну стрічку про Маріуполь.
У фільмі показали поїздку іноземних журналістів з Москви на окуповану частину Донеччини. Шлях, який називають “військовою дорогою”, займає близько 12 годин, і під час поїздки журналістам зустрічається багато військових колон.
51-річна актриса Наталія, яка вижила під час обстрілу маріупольського театру, розповіла про події 16 березня 2022 року:
“Дорогою до театру я побачила, як горить наша репетиційна зала, як поруч лежить дах. Чесно кажучи, у мене тремтіли ноги. Це було дуже… Ну, коли твій будинок руйнується, вся історія, все життя, здається, зникає за кілька хвилин”.
Наталія — одна з вісьмох членів трупи, які залишилися в Маріуполі. До російського вторгнення тут працювали 53 акторів, нині ж майже всі вони за кордоном. Наталія й сама на пів року виїжджала до Італії, та потім повернулася додому. У стрічці зазначають:
“Вона досі живе серед коробок і страждає від постійних відключень електроенергії”.
У фільмі Наталія пояснює, чому вирішила повернутися до окупованого міста:
“Я завжди була росіянкою, тому що належала до російської культури. Я виросла в російському театрі, він завжди був російським”.
У фільмі також показали повсякденне життя дітей в окупованому Маріуполі. 53-річна Наталія щодня веде 11-річну онуку Доріну до школи №59. Усі її підручники надруковані російською мовою, а навчальна програма побудована за російськими стандартами. Автори фільму зазначають, що на уроках діти знайомляться з історією та культурою Росії.
“Ми працюємо за програмою Російської Федерації. За однією спільною програмою”, — говорить одна з учительок про систему, яку впроваджують у школі загарбники.
Для дітей тут організували мілітаристські молодіжні рухи, а для старших учнів влаштовують пропагандистські заходи.
У сюжеті показали й нові квартири, де мешкають люди, що залишилися в місті. 81-річна колишня вчителька Серафіна живе разом із онуком у квартирі, наданій російською владою.
“Мені дали квартиру в обмін на ту, яка була зруйнована. Ми отримали її безкоштовно, абсолютно всі отримують такі квартири безкоштовно. Якість житла хороша, світле і тепле, ми дуже вдячні, що воно є”, — стверджує жінка.
За спостереженнями журналістів, чимало місцевих отримали російські паспорти, аби не мати проблем з окупаційними органами, які діють у місті.
У стрічці також ідеться про плани окупаційної влади на відновлення Маріуполя: будівництво нового житла, розвиток промислового порту та поширення російської культури.
“Витративши мільйони рублів, Кремль планує досягти своєї мети. Донбас тепер є новою Росією, яку Путін так цінує”, — вважають автори.
