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Бахмутян, які планують одружитися у вересні, просять заповнити анкету для подальшої підтримки

Юлія Маркулич
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Напередодні Дня міста Бахмут у міській раді збирають інформацію про мешканців громади, які планують одружитися у вересні 2026 року та зараз живуть в Україні. Це потрібно для організації привітань для молодят та планування їх підтримки.

Про це повідомляють у Центрі надання соціальних послуг Бахмутської міської ради.

Опитування проводять серед жителів громади, які планують укласти шлюб у вересні 2026 року та наразі проживають на території України.

У міськраді зазначають, що зібрані дані використають для підготовки індивідуальних привітань до Дня міста Бахмут та соціальної підтримки новостворених родин.

Для участі потрібно заповнити онлайн-анкету до 1 серпня 2026 року. У ній просять вказати:

  • прізвище, ім’я та по батькові майбутнього подружжя,
  • дату весілля,
  • адресу реєстрації за паспортом,
  • адресу фактичного проживання,
  • контактний номер телефону,
  • номер відділення “Нової пошти”.

Також потрібно надати згоду на обробку персональних даних.

Раніше ми писали, що для мешканців Бахмутської громади проведуть відеоконсультації 24 липня.

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