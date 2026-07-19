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Напередодні Дня міста Бахмут у міській раді збирають інформацію про мешканців громади, які планують одружитися у вересні 2026 року та зараз живуть в Україні. Це потрібно для організації привітань для молодят та планування їх підтримки.

Про це повідомляють у Центрі надання соціальних послуг Бахмутської міської ради.

Опитування проводять серед жителів громади, які планують укласти шлюб у вересні 2026 року та наразі проживають на території України.

У міськраді зазначають, що зібрані дані використають для підготовки індивідуальних привітань до Дня міста Бахмут та соціальної підтримки новостворених родин.

Для участі потрібно заповнити онлайн-анкету до 1 серпня 2026 року. У ній просять вказати:

прізвище, ім’я та по батькові майбутнього подружжя,

дату весілля,

адресу реєстрації за паспортом,

адресу фактичного проживання,

контактний номер телефону,

номер відділення “Нової пошти”.

Також потрібно надати згоду на обробку персональних даних.

Раніше ми писали, що для мешканців Бахмутської громади проведуть відеоконсультації 24 липня.