Для мешканців Бахмутської громади проведуть відеоконсультації 24 липня: як доєднатися

Онлайн-прийоми та консультації для жителів Бахмутської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Керівники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради, а також КП “Бахмутське БТІ” проведуть консультації для мешканців громади у дистанційному форматі.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Захід планують провести 24 липня з урахуванням кількості заявок, які надійдуть від мешканців громади. Конкретного часу назагал не оприлюднили, його повідомляють кожному зареєстрованому окремо.

Форма для реєстрації на участь в зустрічі доступна за посиланням. Там потрібно поділитися особистими даними, зокрема іменем, адресами реєстрації й фактичного проживання й контактами, а також вказати, стосовно якої послуги потрібно отримати консультацію. На вибір доступні:

реєстрація місця проживання; актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади;

декларування місця проживання (онлайн-реєстрація через портал “Дія”);

отримання довідки БТІ про належність майна, право на яке виникло до 1 січня 2013 року;

щодо стану наявних правовстановлюючих документів на майно;

подання повідомлення про пошкоджене/зруйноване майно, отримання компенсації за зруйноване майно;

або власний варіант (поле Other).

Нагадаємо, бахмутські посадовці затвердили у бюджеті 2026 року 18 програм підтримки для бахмутян. Серед них є допомога для сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю, тих, хто належить до вразливих категорій, військових та постраждалих цивільних. Журналісти Вільного Радіо розповіли, які саме програми запровадили, скільки грошей можна попросити та як податися.