Бахмутян із дітьми у Чорноморську запрошують отримати цукерки для дітей: куди та коли приходити

Бахмутян із дітьми у Чорноморську запрошують отримати цукерки для дітей. Ілюстративне фото: УНІАН

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Бахмутян, які мешкають у Чорноморську Одеської області, запрошують 30 листопада 2025 року отримати подарункові набори для дітей. Фахівці місцевого осередку приїдуть до відділення Нової пошти. Розповідаємо, куди та коли приходити.

Про можливість повідомляє Центр підтримки бахмутян в Одесі.

Отримати подарунок із цукерками можуть діти з бахмутської громади віком до 18 років за адресою: вул. Паркова, 28 (біля відділення Нової пошти №3) з 12:00 до 13:00.

Батькам слід мати із собою документи як представникам дитини та документи на саму дитину.

Подарунки видаватимуть у Чорноморську одноразово. Тим, хто не встигне отримати їх у неділю, пропонують приїхати в Одесу за адресою: вул. Водопровідна, 13.

З питаннями можна телефонувати за номером: (093) 971-81-67.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що громади Донеччини готуються до зимових свят. У системі Prozorro на початку листопада опублікували шість закупівель новорічних подарунків для дітей. Їхня вартість коливається від майже 20 тисяч гривень у Новогродівці до 1,77 мільйона гривень у Бахмутській громаді.