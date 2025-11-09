Ілюстративне фото: УНІАН

Громади Донеччини готуються до зимових свят — у системі Prozorro за останні дні опублікували шість закупівель новорічних подарунків для дітей. Їхня вартість коливається від майже 20 тисяч гривень у Новогродівці до 1,77 мільйона гривень у Бахмутській громаді. Подарунки закуповують для дітей із соціально вразливих родин, школярів, вихованців дитсадків і тих, хто виїхав з громад.

Найдорожча наразі новорічна закупівля — у Бахмутської громади

Управління молодіжної політики Бахмутської міської ради планує придбати 3 821 солодкий подарунок для дітей громади. На це готові витратити 1,77 мільйона гривень. Таким чином, один подарунок обійдеться в понад 460 гривень.

За умовами тендерної документації, подарунки мають доставити до 3 грудня 2025 року в населені пункти, де нині проживають евакуйовані бахмутяни.

Кожен набір міститиме солодощі від українських виробників, упаковані у святкові коробки.

Маріупольська міська рада замовила понад шість тисяч новорічних наборів

Майже вдвічі більше подарунків замовили в Маріупольській міській раді. Там планують придбати 6 881 пакунок загальною вартістю 1,43 мільйона гривень.

Кожен набір важитиме 700 грамів і міститиме 38–57 цукерок 11–30 видів. Вартість одного набору — трохи більше за 200 гривень.

Доставити подарунки мають до 1 грудня 2025 року.

Соледарська громада придбає подарунків на 602 тисячі гривень

У Соледарській громаді закупівлею подарунків займається відділ культури. Там замовили 1200 подарункових наборів для дітей. За них планують заплатити понад 602 тисячі гривень. Кожен солодкий набір обійдеться приблизно у 500 гривень та важитиме 1250 г. У картонній коробці мають лежати 69 ласощів різних видів.

Доставити подарунки планують до 3 грудня 2025 року до офісу громади, який нині працює у Дніпрі.

Нікольська селищна рада замовила 350 подарунків за понад 215 тисяч гривень

Нікольська селищна рада придбала 350 святкових наборів на суму 215,25 тисячі гривень.

Кожен подарунок міститиме понад 60 найменувань солодощів від українських брендів “Рошен”, “АВК”, “Конті”, Millennium та Mars і коштуватиме понад 600 гривень.

Привезти подарунки підрядник матиме до 24 листопада 2025 року.

Удачненська громада — 250 подарунків за 98 тисяч гривень

Удачненська селищна рада Покровського району замовила 250 новорічних подарунків на 98 тисяч гривень. Таким чином, один подарунок обійдеться громаді майже у 400 гривень.

Закупівлю провели без оголошення торгів. Замовили послуги у постачальника напряму. Виконавцем став ФОП Валерій Сметанкін із Мирнограда.

Втім, за даними реєстрів, підприємець не має КВЕДу для продажу подарунків і не веде цю діяльність. За даними аналітичної системи YouControl, основним видом його діяльності є електромонтажні роботи.

ФОП Валерій Сметанкін заробляє лише на бюджетних підрядах. Усі його доходи за останні роки — це гроші, отримані за договорами з державними установами.

У 2021 році він отримав 1,3 млн грн, у 2022-му — понад 800 тис. грн, у 2023-му — понад 4 млн грн, у 2024-му — понад 2,2 млн грн, а у 2025-му — понад 600 тис. грн. Інших видів діяльності, які приносили б прибуток, у підприємця не зафіксовано.

Найменше на новорічні подарунки виділили в Новогродівці

Найменшу суму на дитячі подарунки витратили в Новогродівській громаді. Там придбали 40 подарунків для дітей із соціально незахищених категорій загальною сумою 19 999 гривень. Вартість кожного пакунку — 500 гривень.

Кондитерські вироби постачатиме ФОП Василь Іванков з Чернігівщини. За даними YouControl, серед КВЕДів підприємця — діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту та оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Працює чоловік трохи більше року. У 2024-му він отримав від держзакупівель 113 тисяч гривень прибутку. Цьогоріч же його дохід склав 20 тисяч гривень. Держзакупівлі — єдине джерело прибутку підприємця.

Загалом шість громад Донеччини витратять на новорічні подарунки понад 4,1 мільйона гривень. Ціна одного набору коливається від 200 гривень в Маріуполі до понад 600 гривень у Нікольському.

Раніше ми розповідали, що новорічні подарунки закуповують також у Краматорську. Там виділили близько 1,8 мільйона гривень на 4,5 тонни цукерок.