Управління освіти Краматорської міськради розмістило на Prozorro тендер на придбання солодких подарунків для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну. Йдеться про 7400 наборів цукерок в оформлених у новорічній тематиці коробках. Подарунки просять доставляти не лише до Краматорська, а й до населених пунктів, де працюють релоковані заклади освіти громади. Платитимуть за них із місцевого бюджету.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Загальна вага солодких подарунків, які влада Краматорської громади намагається закупити, — 4558.4 кілограми. Тобто понад чотири з половиною тонни.

Всі набори повинні бути однаковими й мати аналогічну вагу та вміст. Замовник прописав у технічній специфікації, яких саме цукерок та в якій кількості потрібно покласти у кожну коробку. У переліку — шоколадні батончики, вафельні, карамельні, желейні, глазуровані, горіхові, а також інші види цукерок від різних виробників.

Кожен набір повинен містити 48 цукерок та мати вагу 616 грамів (плюc/мінус до 2% від загального об’єму).

Управління освіти шукає підрядника за конкурентною системою, за допомогою онлайн-аукціону. За цукерки готові заплатити не більше 1 790 800 гривень (242 гривні за набір), однак подарунки можуть обійтися і дешевше, якщо знайдеться вигідніша пропозиція.

Від підрядника просять виконати замовлення до 30 листопада, а також розвести цукерки по різних локаціях:

6480 наборів (3991,6 кг) треба привезти у Краматорськ;

425 наборів (261,8 кг) — на дві адреси у Перечині на Закарпатті (там працюють релоковані краматорські ліцей і садок);

315 наборів (194 кг) просять відвезти у Дніпро (на адресу хабу “Наш Краматорськ);

ще 180 наборів (110,8 кг) підрядник повинен доставити у Київ (на адресу хабу “Наш Краматорськ).

Пропозиції від підрядників приймають до 17:00 5 листопада, аукціон почнеться о 14:02 6 листопада.

Управління освіти Краматорської міськради закуповує солодкі подарунки до зимових свят не вперше. Зокрема у 2024 році солодощів замовили більше: 7704.5 кілограмів за 2 301 280 гривень.

Нагадаємо, у Краматорській громаді почали прийом заявок на отримання новорічних подарунків для дітей, які живуть у громаді, але не відвідують місцеві садочки чи школи. Через те що вони відсутні в списках отримувачів подарунків від закладів освіти, їхнім батькам потрібно заповнити окрему гугл-форму.