Ілюстративне фото: УНІАН

У Краматорській громаді почали прийом заявок на отримання новорічних подарунків для дітей, які живуть у громаді, але не відвідують місцеві садочки чи школи. Через те що вони відсутні в списках отримувачів подарунків від закладів освіти, їхнім батькам потрібно заповнити окрему гугл-форму.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Ініціатива розрахована на дітей віком до семи років, які проживають у Краматорській громаді (у самому Краматорську або старостинських округах). Право на участь мають також родини, що мають статус ВПО із територій активних бойових дій, деокупованих територій, регіонів із примусовою евакуацією або тимчасово окупованих територій.

Зареєструвати таких дітей на отримання допомоги можна за посиланням. Анкету треба заповнювати українською мовою, кінцевий термін — 18:00 16 листопада 2025 року.

Організатори наголошують, що оператор зв’язується лише з тими заявниками, які правильно виконали всі умови.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації з Дружківки, де триває примусова евакуація дітей, продовжують виїздити родини з неповнолітніми. За минулий тиждень небезпеку покинули ще 127 дітей.