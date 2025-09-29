Бахмутян в Одесі запрошують на консультацію з юристами щодо Реєстру збитків: як потрапити

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

Бахмутяни, які нині мешкають в Одесі, зможуть долучитися до консультації з юристами. Вони нададуть підтримку з питань Реєстру збитків. Прийматимуть на зустрічі за попередньою реєстрацією, як це зробити — читайте далі.

Про можливість розповіли в “Центрі підтримки бахмутян в м. Одеса”.

Зустріч з жителями Бахмутської громади проведуть юристи ГО “Десяте квітня”. Вона відбудеться вже у найближчий вівторок, 30 вересня — для ВПО, які мешкають в Одесі.

Охочим пропонують отримати консультації з питань Реєстру збитків. Обіцяють, що під час зустрічі фахівець допоможе розібратися в нюансах та “зрозуміти реальні можливості захисту майнових прав”.

Отримати консультації можна буде з 13 по 14 годину за адресою: вул. Олександра Станкова, 19 (колишня Лейтенанта Шмідта). Перед цим потрібно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням.

