Гуманітарна допомога зимовим одягом для дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

У волонтерському центрі “Гостинна хата” почали видавати новий зимовий одяг для малюків віком від 0 до 3 років, бахмутян запрошують отримати допомогу.

Про це повідомив Центр підтримки бахмутян у місті Одеса та Одеській області.

Одяг можуть отримати всі внутрішньо переміщені особи, незалежно від основної допомоги чи черги. Для цього потрібно мати з собою довідку ВПО на одного з батьків та на дитину.

Адреса видачі: місто Одеса, вул. Водопровідна, 13.

За деталями можна звертатися на гарячу лінію Центру підтримки бахмутян: 093 971 81 67 (понеділок-п’ятниця, з 09:00 до 15:00).

