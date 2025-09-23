Замість п’яти різних виплат для сімей у скруті тепер буде одна базова соціальна допомога у “Дії” (деталі)

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд змінив підходи до соціального захисту українців: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Оформити її зможуть родини у складних життєвих обставинах через “Дію”.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, уряд змінює підхід до соцзахисту громадян, аби українські родини могли швидко й без “зайвої бюрократії” отримати допомогу від держави.

Так, замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Посадовиця запевняє, що вона дозволить швидше та простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах. Йдеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Подати заяву на базову соціальну допомогу можна онлайн у “Дії”. Через застосунок ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо ці показники влаштовують — подаєте заявку онлайн, без жодного збору паперових документів.

Розмір підтримки розраховуватимуть індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. Нині це 4 500 гривень.

Зі слів урядовці, наразі це пілотний проєкт, що розрахований на два роки. Водночас уряд схвалив відповідний законопроєкт та подав на розгляд парламентарям.

Нагадаємо, у 2026 році держава збільшить фінансування програм, які спрямовані на підтримку сімей із дітьми. Видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 мільярдів гривень.