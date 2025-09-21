Мінсоцполітики: підтримка сімей із дітьми зросте вдвічі у 2026 році

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У наступному році держава збільшить фінансування програм, які спрямовані на підтримку сімей із дітьми. Видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Там кажуть, що на підтримку сімей та дітей передбачили 53 мільярди гривень – це вдвічі більше, ніж у 2025-му. Загалом видатки на соціальну сферу загалом становитимуть 467 мільярдів гривень — на 11% більше, ніж цьогоріч.

“Це, зокрема, дозволить профінансувати законопроєкт, який уже перебуває у Верховній Раді, і ми очікуємо його ухвалення ще цього року. Йдеться про впровадження нових заходів підтримки сімей із дітьми для стимулювання народжуваності: збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень, а також підвищення щомісячних виплат протягом першого року життя дитини”, – наголосили у відомстві.

Окрім цього, у бюджет заклали кошти на фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток сімейних форм виховання.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його передають на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона, а також “соціальна стійкість”.

Також уряд хоче оновити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Це вже прописали у проєкті державного бюджету на 2026 рік.