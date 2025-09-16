Уряд хоче збільшити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум: на скільки

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Уряд хоче оновити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Це вже прописали у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з проєкту закону держбюджету України.

За документом, з 1 січня 2026 року в Україні пропонують встановити прожитковий мінімум на одну людину — 3 209 гривень в розрахунку на місяць. Водночас за соціальними та демографічними групами населення він буде таким:

дітей віком до 6 років — 2 817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 гривень;

працездатних людей — 3 328 гривень;

людей, які втратили працездатність, — 2 595 гривень.

Також українцям, які втратили працездатність (наприклад, пенсіонерам чи людям з інвалідністю), за рішеннями суду встановлять доплату за проживання в зоні радіоактивного забруднення. Її розмір — 1 600 гривень на місяць.

Крім того, розмір мінімальної заробітної плати в уряді пропонують встановити на рівні 8 647 гривень на місяць. У погодинному розмірі йдеться про 52 гривні.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його передають на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона, а також “соціальна стійкість”.