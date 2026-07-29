Влада Бахмута профінансувала доплату вихідцям громади, які перебувають у складних життєвих обставин, — загалом на 10,4 мільйона гривень. Таку підтримку отримали близько 5,2 тисячі людей.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Там розповіли, вихідці з Бахмутської громади отримали матеріальну допомогу на 10 мільйонів 422 тисяч гривень — це кошти з місцевого бюджету. Посадовці провели перерахунки та виплатили різницю для окремих категорій людей, які зверталися по підтримку з січня по липень 2026-го.

Так, доплату отримали люди у складних життєвих обставинах, зокрема:

602 сім’ї з дітьми — на суму 1 мільйон 204 тисячі гривень;

4616 бахмутян (люди з інвалідністю, літнього віку, ВПО та інші категорії) — 9 мільйонів 238 тисяч гривень.

Кошти вже зарахували на особисті рахунки заявників.

Нагадаємо, представники Бахмутської ВА виділили з бюджету 3 711 360 грн на допомогу переселенцям із громади. Найбільшу суму спрямували родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах.