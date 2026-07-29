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Влада Бахмута профінансувала доплату вихідцям громади, які перебувають у складних життєвих обставин, — загалом на 10,4 мільйона гривень. Таку підтримку отримали близько 5,2 тисячі людей.
Про це повідомили у Бахмутській МВА.
Так, доплату отримали люди у складних життєвих обставинах, зокрема:
Кошти вже зарахували на особисті рахунки заявників.
Нагадаємо, представники Бахмутської ВА виділили з бюджету 3 711 360 грн на допомогу переселенцям із громади. Найбільшу суму спрямували родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах.