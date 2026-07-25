24 липня 2026 року представники Бахмутської ВА виділили з бюджету 3 711 360 грн на допомогу переселенцям із громади. Найбільшу суму спрямували родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Розповідаємо, за якими категоріями розподілили кошти та як звернутися по підтримку.
Про допомогу бахмутянам розповіли у пресслужбі Бахмутської міської військової адміністрації. Кошти отримали:
227 людей у складних життєвих обставинах (люди з інвалідністю, літні люди, ВПО тощо) — 1 589 000 грн;
169 сімей з дітьми у складних життєвих обставинах — 1 183 000 грн;
38 літніх людей у складних життєвих обставинах — 279 000 грн;
24 людини (поранені, онко- й тяжкохворі, постраждалі від Чорнобильської катастрофи) — 192 000 грн;
8 сімей з дітьми з інвалідністю та багатодітних родин — 120 000 грн;
2 сім’ї загиблих Захисників України на поховання — 100 000 грн;
1 мобілізований — 64 180 грн;
1 людина, яка вперше уклала контракт на проходження військової служби, — 64 180 грн;
1 сім’я загиблого Захисника України на спорудження пам’ятника — 50 000 грн;
2 людини на поховання — 20 000 грн;
1 людина (зокрема ВПО) на проходження осінньо-зимового періоду — 15 000 грн;
3 людини на 3 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — 15 000 грн;
1 людина на дитину-сироту з родини загиблого або безвісти зниклого через війну — 15 000 грн;
2 людини на проїзд 2 дітей до/з оздоровлення — 5 000 грн.
Щодо отримання допомоги з бюджету Бахмутської громади ВПО можуть звернутися електронною поштою [email protected] або за номером телефону: (099)713-39-80.