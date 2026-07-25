541 переселенець та 13 захисників із Великоновосілківської громади отримали за перше півріччя 2026 року допомогу від ВА: як податися

541 переселенець та 13 захисників з Великоновосілківської громади отримали за перше півріччя 2026 року допомогу від ВА. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Понад 12 тисяч переселенців евакуювалися з Великоновосілківської громади від початку відкритого вторгнення. За перше півріччя 2026 року з бюджету громади надали допомогу 541 переселенцю та 13 місцевим військовим і ветеранам. Розповідаємо, скільки грошей на них заклали та як отримати допомогу.

Усі дані про витрати з бюджету журналісти Вільного Радіо отримали у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

На підтримку переселенців із громади у 2026 році планують витратити 15 166 400 грн. Ця сума розрахована на 2 513 людей. За перші пів року допомогу вже надали п’ятій частині від запланованої кількості отримувачів, а розраховувати на підтримку ще можуть 1 972 людини.

Для військових із громади в бюджеті на 2026 рік заклали менше — 6 348 000 грн, розрахованих на 394 одержувачі. Право на цю допомогу ще має 381 людина — військові, ветерани та близькі загиблих захисників і захисниць.

Які саме суми встигли витратити у громаді на допомогу ВПО та військовим за перше півріччя 2026 року, у відповіді на запит не уточнили.

Зазначимо, з питаннями щодо отримання соціальної допомоги переселенці та військові з Великоновосілківської громади можуть звернутися телефоном або електронною поштою:

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Великоновосілківській громаді затвердили нові соціальні програми на 2026 рік. На них планують витратити 11,8 мільйона гривень.

Також ми пояснювали, як отримати допомогу переселенцям з Великоновосілківської громади для: