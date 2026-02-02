У Великоновосілківській громаді спрямували 1,5 млн грн на підтримку проживання переселенців. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Великоновосілківській громаді на соціальну підтримку населення громади цьогоріч планують спрямувати 11,8 мільйона гривень. Серед нових соціальних програм найбільший обсяг фінансування передбачили на допомогу окремим категоріям переселенців. Розповідаємо, чи можна вже подати заяву на виплати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Згідно з наданою інформацією, 1,5 млн грн у 2026 році спрямують саме на допомогу на проживання окремим категоріям ВПО. Отримати її зможуть:

сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю;

люди з інвалідністю;

інші вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб.

В адміністрації наголошують: перелік отримувачів розширили, а фінансування збільшили порівняно з попередніми роками.

Як дізнатися про виплати та подати заяву

Усю актуальну інформацію про види матеріальної допомоги, компенсаційні виплати та соціальні програми можна знайти на офіційному сайті Великоновосілківської селищної військової адміністрації. Цим опікується відділ соціального забезпечення населення та охорони здоров’я. У громаді обіцяють після остаточного затвердження програм на 2026–2028 роки опублікувати:

зразки заяв;

перелік необхідних документів для кожного виду допомоги;

контакти відповідальних спеціалістів.

Подати заяву на матеріальну допомогу або компенсаційну виплату можна дистанційно на пошту [email protected].

Якщо виникають запитання щодо переліку документів, відповідності до певної категорії або розміру допомоги, у громаді радять звертатися безпосередньо до начальниці відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я Вікторії Воробйової за телефоном (095)462-61-39.

Раніше ми розповідали, як звернутися до комісії з обстеження нерухомості у Великоновосілківській громаді. Попри часткову окупацію території, при місцевій військовій адміністрації продовжує роботу комісія, яка обстежує пошкоджену та зруйновану внаслідок агресії Росії нерухомість, а також надає компенсації її власникам. Будинки обстежують за допомогою фото та відео. Звернутися до комісії можна дистанційно телефоном та електронною поштою.