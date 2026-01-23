Територія Великоновосілківської селищної територіальної громади на середину січня 2026 року, червоним позначені окуповані росіянами території, а зеленим — підконтрольні українській владі території. Мапа: Вільне Радіо/DeepState

Попри часткову окупацію території Великоновосілківської громади, при місцевій військовій адміністрації продовжує роботу комісія, яка обстежує пошкоджену та зруйновану внаслідок агресії Росії нерухомість, а також надає компенсації її власникам. Будинки обстежують за допомогою фото та відео.

Звернутися до комісії можна дистанційно, телефоном та електронною поштою. Розповідаємо, за яким графіком можна встановити контакт та куди надсилати документи.

Актуальні дані стосовно роботи комісії опублікував начальник Великоновосілківської міської військової адміністрації Сергій Кравченко.

Комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 по 17:00 з обідньою перервою з 12:00 по 12:45. Документи приймають з понеділка по середу, а опрацьовують їх — у четвер і п’ятницю.

Контакти комісії:

+38 (093) 71-86-429 — стосовно розгляду питань компенсації;

+38 (095) 03-71-147 — технічна документація (Володимир);

+38 (050) 04-25-191 — юридичні питання (Надія);

+38 (095) 32-26-507 — загальний супровід документів (Віталій);

[email protected] — електронна пошта комісії.

Документи у громадян приймають “Новою поштою”, надсилати треба на отримувача:

Куркчі Віталій, +38 (095) 32-26-507 м. Дніпро, НП Відділення №81 (вул. Марії Кюрі, 5).

