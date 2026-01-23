Підтримати
Переселенці з Великоновосілківської громади зможуть отримати гуманітарну допомогу у Кам’янському (деталі)

Марія Санатарчук
Видача гуманітарної допомоги відбудеться 26 січня 2026 року. Аби отримати її, переселенцям із громади треба буде показати документи.

 

Про це повідомили у Великоновосілківській селищній ВА.

Видавати гуманітарну допомогу будуть жителям Великоновосілківської громади, які зареєстровані як ВПО в Кам’янській громаді Дніпропетровської області.

Отримати допомогу вони зможуть наступного понеділка, 26 січня 2026 року, о 10:00 поблизу кінотеатру “Мир”, що розташований на лівому березі міста. Однак для цього переселенцям треба буде показати документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО;
  • документ із пропискою на території Великоновосілківської громади.

За потреби в робочий час переселенці можуть отримати додаткову інформацію за телефоном: (095)462-61-39.

Раніше ми розповідали, що Великоновосілківська громада відкрила амбулаторію в Дніпрі. Станом на початок січня 2026 року там приймали четверо лікарів.

