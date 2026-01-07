Великоновосілківська громада відкрила амбулаторію у Дніпрі: адреса, контакти

Амбулаторія Великоновосілківської громади у Дніпрі. Фото: Сергій Кравченко

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Із січня 2026-го у Дніпрі запрацювала амбулаторія Великоновосілківської громади. Наразі охочих там прийматимуть четверо лікарів. Адресу та контакти медустанови — публікуємо далі.

Про відкриття повідомив голова Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко.

Нова амбулаторія у Дніпрі працює за адресою: вул. Княгині Ольги, 16. Там надаватимуть первинну медичну допомогу, консультації, профілактичні огляди та інші медичні послуги. Потрапити на прийом — офлайн та онлайн — наразі можна до чотирьох лікарів:

Савельєв Олександр Михайлович;

Пащенко Ольга Іванівна;

Дробна Лідія Іванівна;

Афендикова Тетяна Григорівна.

Під час відвідин пацієнти зможуть отримати електронні рецепти за програмою “Доступні ліки”, направлення на аналізи та обстеження, оформити медичні довідки. Серед іншого, в амбулаторії робитимуть профілактичні огляди, скринінг, розшифровку аналізів, тестування на ВІЛ, гепатити В чи С, а також COVID-19.

Прийом ведуть за попереднім записом у визначений час за цим контактним номером — +38 (095) 164-77-01.

“Підтримка мешканців громади та збереження доступу до якісної медичної допомоги залишається одним із наших пріоритетів. Запрошуємо мешканців Великоновосілківської громади поновити декларації зі своїми сімейними лікарями та користуватися медичними послугами у зручному й безпечному форматі”, — написав Кравченко.

Нагадаємо, окупанти відкрили у Великій Новосілці пункт, де приймають документи та оформлюють місцевим жителям російські паспорти. Селище загарбали нібито ще в січні 2025 року, а українська влада визнала окупацію з червня.