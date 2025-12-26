В окупованій Великій Новосілці загарбники відкрили пункт оформлення російських паспортів. Фото з окупаційних джерел

25 грудня 2025 року окупанти відкрили у Великій Новосілці пункт, де приймають документи та оформлюють місцевим жителям російські паспорти. Селище загарбали нібито ще в січні 2025 року, а українська влада визнала окупацію з червня.

Про відкриття повідомляє самоназване “МВД ДНР”.

До селища заїхали працівники т. з. “міграційної служби МВД ДНР” і почали приймати документи у місцевих жителів. Готові паспорти видають на місці.

Зазвичай окупанти намагаються швидко оформлювати паспорти РФ, як це було у Покровську, але у Великій Новосілці поспішати не стали через значні руйнування селища.

За словами окупантів, ті місцеві, які залишилися вдома, начебто звернулися з проханням відкрити пункт для оформлення паспортів, і вони нібито відреагували на ці звернення.

Нагадаємо, Велику Новосілку визнали тимчасово окупованою від 26 червня 2025 року, хоча офіційно повідомили про це у документах 30 вересня. Загарбники ж заявили про “звільнення” селища 26 січня 2025 року, але вже за три дні речник 110-ї ОМБр Іван Сєкач спростував ці заяви та запевнив, що за селище тривають бої.