Продуктові набори для бахмутян в Одесі: хто та коли може отримати допомогу: деталі

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Родини бахмутян із певних категорій зможуть отримати продуктові набори в Одесі. Допомогу видаватимуть 12 та 13 жовтня.
Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян в Одесі та Одеській області.
Продуктові набори зможуть отримати:
Видаватимуть допомогу 12 та 13 жовтня 2026 року з 10:00 до 14:00. Обідня перерва — з 12:30 до 13:00.
Продуктові набори можна буде отримати за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, 13. Для бахмутян передбачили окрему чергу.
Щоб отримати допомогу, потрібно мати при собі оригінали документів.
Уточнити деталі можна за телефоном Центру підтримки бахмутян: (093)97-18-167.
Нагадаємо, родини з Бахмутської громади, які нині мешкають у Києві та області, можуть записати своїх дітей на отримання подарунків до зимових свят. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету.