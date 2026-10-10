Подарунки до зимових свят дітям із Бахмутської громади: реєстрація

Ілюстративне фото: Державний податковий Університет

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Родини з Бахмутської громади, які нині мешкають у Києві та області, можуть записати своїх дітей на отримання подарунків до зимових свят. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету.

Про це повідомили в осередку підтримки бахмутян у Києві.

Анкету можуть заповнити родини, чиїм дітям у 2026 році виповнюється від 3 до 16 років. Зробити це потрібно до 17:00 12 жовтня 2026 року.

Заповнити онлайн-анкету можна за посиланням. Форму потрібно подати окремо на кожну дитину.

Отримати подарунки можна буде лише в Києві, у приміщенні осередку підтримки бахмутян. Заявки від мешканців інших громад не розглядатимуть.

Із запитаннями можна звертатися до осередку підтримки бахмутян за номером (066)618-52-17.

Нагадаємо, також подарунки до зимових свят готують для дітей переселенців із Соледарської та Миколаївської громад.