Подарунки до зимових свят дітям із Бахмутської громади: реєстрація

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Родини з Бахмутської громади, які нині мешкають у Києві та області, можуть записати своїх дітей на отримання подарунків до зимових свят. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету.
Про це повідомили в осередку підтримки бахмутян у Києві.
Анкету можуть заповнити родини, чиїм дітям у 2026 році виповнюється від 3 до 16 років. Зробити це потрібно до 17:00 12 жовтня 2026 року.
Заповнити онлайн-анкету можна за посиланням. Форму потрібно подати окремо на кожну дитину.
Отримати подарунки можна буде лише в Києві, у приміщенні осередку підтримки бахмутян. Заявки від мешканців інших громад не розглядатимуть.
Із запитаннями можна звертатися до осередку підтримки бахмутян за номером (066)618-52-17.
Нагадаємо, також подарунки до зимових свят готують для дітей переселенців із Соледарської та Миколаївської громад.