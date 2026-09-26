Родини з дітьми із Соледарської громади можуть зареєструватися на новорічні подарунки

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Соледарська міська військова адміністрація збирає дані про переселенців із громади з дітьми, аби видати їм подарунки до різдвяних і новорічних свят. Зареєструватися на отримання пакунків можна до 16 жовтня 2026 року включно.

Про це повідомили у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому” у Дніпрі.

Для участі потрібно заповнити гугл-форму⁠. Заявки, подані після 16 жовтня, розглядати не будуть.

В адміністрації зазначають, що реєстрація призначена для сімей із дітьми, які зареєстровані у Соледарській громаді та нині перебувають в інших регіонах України.

Куди звертатися із запитаннями

Уточнити інформацію можна з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за телефонами:

066 984 47 10 — Владислава Олександрівна;

050 285 46 34 — Марина Миколаївна;

095 197 39 95 — Наталя Олександрівна;

099 547 62 56 — Наталя Миколаївна;

095 682 24 11 — Тетяна Олександрівна.

Також можна написати на електронну пошту [email protected]. У листі потрібно вказати примітку “Реєстрація на подарунки”.

Раніше ми розповідали, яку допомогу можуть отримати переселенці з Добропільської громади у Києві.