Родини з дітьми із Соледарської громади можуть зареєструватися на новорічні подарунки

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Соледарська міська військова адміністрація збирає дані про переселенців із громади з дітьми, аби видати їм подарунки до різдвяних і новорічних свят. Зареєструватися на отримання пакунків можна до 16 жовтня 2026 року включно.
Про це повідомили у Центрі підтримки “Соледар — дорога додому” у Дніпрі.
Для участі потрібно заповнити гугл-форму. Заявки, подані після 16 жовтня, розглядати не будуть.
В адміністрації зазначають, що реєстрація призначена для сімей із дітьми, які зареєстровані у Соледарській громаді та нині перебувають в інших регіонах України.
Уточнити інформацію можна з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за телефонами:
Також можна написати на електронну пошту [email protected]. У листі потрібно вказати примітку “Реєстрація на подарунки”.
Раніше ми розповідали, яку допомогу можуть отримати переселенці з Добропільської громади у Києві.