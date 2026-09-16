Хаб “Добропільщина — сила єднання” у Києві: яку допомогу можуть отримати ВПО

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Київський гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання” тепер працює за новою адресою. Розповідаємо, де тепер надають допомогу та які документи для цього потрібні, а також куди звертатися переселенцям із Добропільської громади в інших регіонах.
Із вересня хаб працює за новою адресою: Київ, провулок Приладний, 2А. Прийом відвідувачів проводять щовівторка та щочетверга з 10:30 до 15:00.
Як розповіли Вільному радіо у хабі, станом на середину вересня 2026 року переселенцям із Добропільської громади найчастіше видають продуктові набори. Також у хабі можуть надати гігієнічні набори та речі першої потреби.
Крім гуманітарної допомоги, переселенці можуть звернутися по юридичну консультацію. Зокрема, юристи допомагають із питаннями:
Юридичні консультації проводять у співпраці з благодійним фондом “Право на захист”. Про дати таких зустрічей хаб повідомляє на своїх сторінках.
Також у хабі можуть проконсультувати з інших питань, зокрема щодо житла та соціальних виплат.
Крім того, для переселенців із Добропілля проводять зустрічі, тренінги та майстеркласи.
Гуманітарна допомога розрахована на переселенців із Добропільської громади. Аби її отримати, потрібно мати із собою паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довідку ВПО.
“Ми реєструємо особу і надаємо гуманітарну допомогу”, — пояснила представниця хабу.
Окремих програм допомоги для вагітних жінок, багатодітних родин чи людей старшого віку наразі немає.
У хабі зазначають, що попит на допомогу серед переселенців у Києві залишається. Водночас кількість наборів залежить від обсягу гуманітарної допомоги, яку вдається отримати. Наразі хаб має можливість покривати всі запити відвідувачів.
Під час повітряної тривоги або іншої загрози прийом відвідувачів у хабі не проводять. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (050)704-62-12.
Окрім Києва, гуманітарні хаби для ВПО з Добропільської громади працюють в Одесі, Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та Шептицькому.
Телефон: (066)603-90-65.
Телефони: (099)214-12-25, (066)867-16-17.
Телефон: (050)819-32-79.
Телефон: (095)979-09-58.
Телефон: (095)791-41-90.
Раніше журналісти Вільного Радіо зібрали адреси та геолокації гуманітарних штабів для переселенців з Донеччини, які працюють у різних містах України та помістили їх на мапу. На ній можна знайти найближчий до вас центр допомоги та дізнатися, які послуги там надають.