Хаб “Добропільщина — сила єднання” у Києві: яку допомогу можуть отримати ВПО

Гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання”. Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

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Київський гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання” тепер працює за новою адресою. Розповідаємо, де тепер надають допомогу та які документи для цього потрібні, а також куди звертатися переселенцям із Добропільської громади в інших регіонах.

Із вересня хаб працює за новою адресою: Київ, провулок Приладний, 2А. Прийом відвідувачів проводять щовівторка та щочетверга з 10:30 до 15:00.

Яку допомогу можна отримати

Як розповіли Вільному радіо у хабі, станом на середину вересня 2026 року переселенцям із Добропільської громади найчастіше видають продуктові набори. Також у хабі можуть надати гігієнічні набори та речі першої потреби.

Гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання”. Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

Крім гуманітарної допомоги, переселенці можуть звернутися по юридичну консультацію. Зокрема, юристи допомагають із питаннями:

відновлення втраченого паспорта чи ідентифікаційного коду;

оформлення або оновлення довідки ВПО;

підтвердження фактів народження, смерті, шлюбу чи проживання;

реєстрації права власності на нерухомість;

підтвердження пошкодження або знищення майна;

отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло за програмою єВідновлення;

оформлення спадщини;

пенсійного забезпечення;

оскарження рішень державних органів;

подання заяв до Міжнародного реєстру збитків.

Юридичні консультації проводять у співпраці з благодійним фондом “Право на захист”. Про дати таких зустрічей хаб повідомляє на своїх сторінках.

Також у хабі можуть проконсультувати з інших питань, зокрема щодо житла та соціальних виплат.

Заняття з фізкультури просто неба в гуманітарному хабі “Добропільщина — сила єднання”. Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

Крім того, для переселенців із Добропілля проводять зустрічі, тренінги та майстеркласи.

Хто може отримати допомогу

Гуманітарна допомога розрахована на переселенців із Добропільської громади. Аби її отримати, потрібно мати із собою паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довідку ВПО.

“Ми реєструємо особу і надаємо гуманітарну допомогу”, — пояснила представниця хабу.

Окремих програм допомоги для вагітних жінок, багатодітних родин чи людей старшого віку наразі немає.

Гуманітарний хаб “Добропільщина — сила єднання”. Ілюстративне фото: Добропільська міська ВА

У хабі зазначають, що попит на допомогу серед переселенців у Києві залишається. Водночас кількість наборів залежить від обсягу гуманітарної допомоги, яку вдається отримати. Наразі хаб має можливість покривати всі запити відвідувачів.

Під час повітряної тривоги або іншої загрози прийом відвідувачів у хабі не проводять. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (050)704-62-12.

Де ще працюють хаби для ВПО з Добропілля

Окрім Києва, гуманітарні хаби для ВПО з Добропільської громади працюють в Одесі, Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та Шептицькому.

Одеса — вул. Канатна, 83. У вівторок, четвер і п’ятницю приймають офлайн з 11:00 до 15:00. У понеділок і середу працюють онлайн з 09:00 до 15:00, перерва — з 12:00 до 13:00.

Телефон: (066)603-90-65.

Дніпро — вул. Воскресенська, 41, каб. 117/1. У будні з 08:00 до 15:00.

Телефони: (099)214-12-25, (066)867-16-17.

Павлоград — вул. Центральна, 38/2. У понеділок, середу та п’ятницю офлайн з 09:00 до 13:00, у вівторок і четвер — онлайн з 09:00 до 15:00.

Телефон: (050)819-32-79.

Кам’янське — пров. Гімназичний, 61. У вівторок і четвер офлайн з 09:00 до 12:00, у понеділок, середу та п’ятницю — онлайн з 09:00 до 15:00.

Телефон: (095)979-09-58.

Шептицький — вул. Сокальська, 1, каб. 501. У понеділок, середу та п’ятницю офлайн з 10:00 до 13:00, у вівторок і четвер — онлайн з 09:00 до 15:00.

Телефон: (095)791-41-90.

Раніше журналісти Вільного Радіо зібрали адреси та геолокації гуманітарних штабів для переселенців з Донеччини, які працюють у різних містах України та помістили їх на мапу. На ній можна знайти найближчий до вас центр допомоги та дізнатися, які послуги там надають.