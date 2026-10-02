Солодкі подарунки для дітей із Миколаївської громади: місцева влада почала збір заявок

Дітям із Миколаївської громади планують закупити солодкі подарунки. Ілюстративне фото: Грицівська селищна рада Хмельницької області

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Батьки тих дітей із Миколаївської громади, яких немає на обліку в місцевому відділі освіти, повинні заповнити онлайн-анкети, аби їхня малеча отримала солодкі подарунки до зимових свят. Ця реєстрація триває до 15 жовтня і проходить на платформі Google Forms.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської військової адміністрації.

Заявка, яку потрібно заповнити, доступна за посиланням. Місцева влада закликає не заповнювати її батькам тих дітей, які відвідують школи й садочки Миколаївської громади, адже їх до списків внесе відділ освіти.

Під час реєстрації потрібно поділитися особистими даними одного батьків, назвати актуальну адресу проживання, а також адресу за паспортом. Далі потрібно вказати кількість дітей, їхні імена та дати народження.

Отримати подарунки зможуть ті діти, які фізично перебувають на території України.

У міській військовій адміністрації уточнили, що солодощі купуватимуть коштом благодійних організацій.

Нагадаємо, на кінець вересня 2026-го в зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються 232 дитини. Випадків примусового виїзду малечі без батьків не фіксували. У Миколаївській громаді офіційно діти вже не перебувають.