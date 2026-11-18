Олексій Рева. Фото з офіційної сторінки посадовця

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Очільник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева у четвер, 19 листопада, проведе пряму лінію із мешканцями громади. Вони протягом години матимуть змогу поспілкуватися з посадовцем телефоном, аби отримати відповіді на нагальні запитання.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Пряма лінія триватиме від 12:00 по 13:00. Зацікавлених в участі закликають зателефонувати у зазначений час за номером телефону:

+38 (095) 02-45-075

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, 13 листопада 2026 року набрав чинності наказ Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, яким 26 жовтня затвердили визнання сіл Кліщіївка та Андріївка окупованими. Датою початку окупації в документі визначили 23 липня 2026 року. Тепер жителі цих сіл не зможуть подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло за чинним механізмом. Вся Бахмутська громада тепер офіційно є окупованою.