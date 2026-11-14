Села Кліщіївка та Андріївка визнали окупованими за документами — тепер уся Бахмутська громада має такий статус

Жовтим виділена територія сіл Кліщіївка та Андріївка, які визнали окупованими за документами. Червоним позначена територія Донеччини, яку визнали окупованою раніше. Сірим — окупована територія за даними активістів DeepState. Мапа: Вільне Радіо

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13 листопада 2026 року набрав чинності наказ Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, яким 26 жовтня затвердили визнання сіл Кліщіївка та Андріївка окупованими. Датою початку окупації в документі визначили 23 липня 2026 року. Тепер жителі цих сіл не зможуть подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло за чинним механізмом.

Про зміни у статусі населених пунктів журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України №2291 від 29 жовтня 2026 року.

Кліщіївка та Андріївка залишалися останніми населеними пунктами Бахмутської громади, які мали статус зони активних бойових дій. Інші 17 населених пунктів громади визнали окупованими за документами раніше.

Це була унікальна ситуація, адже села західніше, у Костянтинівській громаді, вже мали статус окупованих. Тож на папері ці два села опинилися в “котлі”, якого насправді не було.

Зазначимо, спеціалізована комісія при Бахмутській міській військовій адміністрації періодично розглядала заяви жителів Андріївки та Кліщіївки й визнавала будинки знищеними. Це дозволяло власникам нерухомості подавати документи на отримання житлового сертифіката як компенсації. Востаннє таке рішення ухвалили наприкінці вересня 2026 року.

Відтепер жителі цих двох сіл не зможуть подавати заяви на компенсацію за цим механізмом.

Ситуація може змінитися в разі деокупації цих населених пунктів або змін у законодавстві щодо правил обстеження житла та нарахування компенсацій.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували повний перелік районів, міст та сіл, які наразі контролюють росіяни в Донецькій області. Зокрема, 492 населені пункти Донеччини російська армія захопила з 24 лютого 2022 року. Ще 439 населених пунктів області в окупації з 2014 року.