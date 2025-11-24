АртПікнік. Ілюстративне фото: Укрінформ

Для переселенців з Бахмута та жителів Дніпра організують спільний культурно-мистецький захід — АртПікнік “Разом, як друзі”. Під час події обіцяють різноманітні розваги, майстеркласи та смаколики. Участь в ініціативі безоплатна. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

За їхніми словами, у межах проєкту “Разом, як друзі” хочуть об’єднати сім’ї з дітьми — ВПО з Бахмута та жителів, які проживають на території Дніпровської громади. Подія має поєднати культурні, розважальні та інтерактивні елементи.

Так, учасникам обіцяють майстеркласи, ігрові активності, музичні та художні сесії. Також запланували арттерапію та кава-паузу зі смаколиками.

“Це місце, де можна знайти друзів, відчути тепло спільноти та разом створювати позитивні спогади, які надихатимуть на майбутнє. Захід проводиться безплатно для дітей та дорослих — як місцевих жителів, так і представників ВПО”, — кажуть посадовці.

Долучитися до ініціативи можна буде 29 листопада за адресою: м. Дніпро, вул. Макарова, 1Б — Осередок підтримки “З Бахмутом у серці”. Для цього потрібно пройти реєстрацію за цим посиланням. Форма на кожного учасника окрема.

Додаткову інформацію та консультації можна отримати за цим номером телефону: +38 (066) 633-10-37.

Нагадаємо, влада Бахмута затвердила списки вразливих бахмутян, які у листопаді 2025-го отримають фінансову підтримку з бюджету громади. Цього місяця на ініціативу передбачили майже 400 тисяч гривень.